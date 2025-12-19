Tras ser campeón y figura con Sporting Cristal, el club grande de Liga 1 que quiere fichar a Washington Corozo

El mercado de fichajes en la Liga 1 de cara a la temporada 2026 se sigue moviendo y ahora podría darse el regreso de Washington Corozo. El atacante ecuatoriano, quien durante el presente año defendió la camiseta de Emelec, dejó un grato recuerdo por su pasado en Sporting Cristal. Fue campeón con los rimenses y estaría siendo observado por otro grande del fútbol peruano.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Resulta que Sport Boys del Callao, equipo histórico del balompié nacional y que pretende dar la hora en los primeros puestos de la Liga 1 2026 con fichajes de renombre, tiene en carpeta el refuerzo de Washington Corozo. No sería una tarea tan fácil que digamos ya que tendrían que realizar un importante esfuerzo al tener en cuenta que el extremo también es pretendido en el fútbol de Ecuador.

“Sé que Sport Boys está negociando si puede completar la llegada de Washington Corozo, pero no es fácil. El exCristal, que está en Emelec con problemas económicos, es un nombre que está desde hace varios días y que están terminando de ver si se puede dar porque también el jugador tiene una oportunidad en Ecuador”; reveló Gustavo Peralta en ‘Hablemos de MAX‘.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El paso de Washington Corozo por Emelec y sus números en Sporting Cristal

Washington Corozo jugó en Emelec durante la temporada 2025 y, al margen de los problemas financieros en la directiva que de todas maneras generaron conflictos internos en el equipo, fue capaz de disputar un total de 22 partidos entre LigaPro y 2do Hexagonal. En dicho proceso anotó 3 goles y registró 2 asistencias sumando 803 minutos de competencia en la cancha.

ver también El insólito destino en Argentina que espera por Facundo Callejo si Cusco FC no se aviva: “Complicado, pero no imposible”

Fuente: Emelec.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a sus estadísticas vistiendo la camiseta de Sporting Cristal en el pasado, el popular ‘Manchitas‘ jugó 68 encuentros en los años 2020 y 2023. Además, convirtió 15 goles y dio 16 asistencias entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El máximo logro que consiguió en el Rímac fue el título nacional durante su primera campaña, con lo cual se ganó un nombre relevante.

Los refuerzos de Sport Boys de cara a la temporada 2026

La directiva de Sport Boys del Callao ya viene trabajando en los refuerzos de la temporada 2026 y antes de que termine este año empezaron a anunciar llegadas muy importantes. Se confirmó el arribo de Diego Melián, Percy Liza, Federico Illanes y Renzo Alfani, quienes claramente le darán un salto de calidad a la plantilla. No solo eso, se habla en estas horas que jugadores como Fernando Pacheco y Gustavo Dulanto podrían sumarse pronto como nuevos jales.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @jsolari17

Fuente: Gusadro

DATOS CLAVES

Sport Boys negocia el fichaje de Washington Corozo , quien jugó en Emelec durante la temporada 2025 .

negocia el fichaje de , quien jugó en durante la temporada . El extremo Washington Corozo anotó 15 goles en 68 partidos con Sporting Cristal entre 2020 y 2023 .

anotó en con Sporting Cristal entre y . El club Sport Boys ya confirmó las contrataciones de Diego Melián, Renzo Alfani, Percy Liza y Federico Illanes para 2026

Publicidad