La decisión final de Boca Juniors con Luis Advíncula ante los intereses de Alianza Lima y Sporting Cristal: “Una oferta formal”

Sigue la novela respecto al futuro cercano de Luis Advíncula. Sabiendo que aún tiene contrato con Boca Juniors y que equipos de la Liga 1 lo tienen en mente como un refuerzo de alto nivel pensando en la temporada 2026, recientemente se ha podido conocer una postura contundente desde la directiva argentina que podría empezar a esclarecer dicha situación.

Publicidad

Publicidad

Teniendo en cuenta que tanto Alianza Lima como Sporting Cristal siguen muy de cerca el panorama de Luis Advíncula, ahora podemos saber que los altos mandos de Boca Juniors optaron por la salida del lateral derecho. Eso sí, el equipo que quiera negociar no la tendrá nada sencillo ya que esperan por una oferta formal para empezar con las conversaciones respectivas.

Fuente: Boca Juniors.

De acuerdo a una reciente revelación por parte del comunicador argentino Marcos Bonocore de ‘TNT Sports Argentina‘, Luis Advíncula no estaría más en los planes de Boca Juniors de cara a la próxima temporada. Lo que esperan de por medio es obtener un rédito económico con el club que esté interesado en quedarse con sus servicios para no llegar a una rescisión antes de tiempo.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son las posturas de Alianza Lima y Sporting Cristal respecto al fichaje de Luis Advíncula?

Por el lado de Alianza Lima, fue Franco Navarro Jr. quien dio algunos detalles del interés que tienen por contar con Luis Advíncula en la plantilla versión 2026. Destacando la enorme jerarquía del defensor, el directivo tampoco dejó pasar la oportunidad para aclarar que por ahora no hay conversaciones al respecto ya que son conscientes de que mantiene contrato con Boca Juniors.

“¿Quién no quisiera tener a Luis Advíncula a nivel regional? Pero hay que ser respetuosos. Él tiene contrato con Boca Juniors, pero es un jugador que a todos nos gustaría tener. No tenemos conversaciones y hasta que no cambie su estatus veremos si está dentro de las planificaciones”; comentó el Gerente Deportivo de Alianza Lima en conversación con los medios locales.

ver también Mientras Sporting Cristal contactó a Mateo Puerta de Águilas Doradas, se reveló qué esperan para el regreso de Luis Advíncula

Publicidad

Publicidad

En cuanto a Sporting Cristal, también se filtró la información de que la directiva anda al pendiente de que Luis Advíncula pueda quedar libre de Boca Juniors para entrar en acción por repatriarlo. No hay nada confirmado, aunque sí la intención de empezar con algunas conversaciones una vez que el defensor tenga la carta pase en su poder, tal y como lo informó el periodista Denilson Barrenechea.

Fuente: @Denilson_Jarde

Luis Advíncula fue captado en la ciudad de Lima

Luego de terminar el campeonato argentino, Luis Advíncula volvió al Perú para tomar unos días de vacaciones que seguramente serán al lado de sus seres queridos. El defensor fue captado en la capital peruana y por ahora no ha sido abordado por la prensa deportiva para conocer detalles de su futuro, aunque es posible que empiece a tener muy claras sus proyecciones de cara al 2026.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @LuiEspinoRisco

DATOS CLAVES