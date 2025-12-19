Se confirmó el día y hora de la presentación oficial de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario

Se acabó el misterio y finalmente Javier Rabanal será oficializado en las próximas horas como nuevo entrenador de Universitario de Deportes. Luego de varios rumores en cuanto a los candidatos que sonaron para reemplazar a Jorge Fossati de cara a la temporada 2026, ahora mismo ya se pudo conocer incluso cuándo y a qué hora será la presentación del estratega español.

Proveniente de Independiente del Valle, siendo por cierto campeón de la LigaPro 2025 y liderando un proyecto deportivo integral que claramente también tendrá como objetivo al mando de Universitario de Deportes, el futuro cercano de Javier Rabanal fue expuesto. Según el comunicador deportivo Gustavo Peralta, a inicios de la próxima semana se dará su llegada a la capital peruana.

“Javier Rabanal llega a Lima el lunes a las 2:45 pm y ese mismo día lo presentan”; fue la más reciente revelación del periodista peruano a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual podemos entender que las decisiones están tomadas en la directiva de Universitario de Deportes. Quieren dar un salto muy importante de calidad y pretenden hacerlo con la metodología de trabajo del DT español.

Fuente: @Gustavo_p4

Fuente: @ColectivoWORLD

Las opiniones que generan en el país la llegada de Javier Rabanal a Universitario

No es ninguna novedad que la intención de Universitario de Deportes es seguir consiguiendo objetivos muy importantes a nivel local e internacional, así que con la contratación de Javier Rabanal esperan por ello y más. Ahora, entre las distintas opiniones que se han podido apreciar en el medio local durante los últimos días, claramente hay posturas muy distintas que evidencian cierta disparidad.

Por ejemplo, hay muchos hinchas merengues y periodistas que consideran que la llegada del entrenador español a la ‘U’ es una apuesta muy arriesgada, por decir lo menos. Y es que Independiente del Valle fue su primera experiencia como líder de un primer equipo, además de que el equipo ecuatoriano no representaría una presión en sociedad como sí la genera siempre defender los colores cremas.

Por otro lado, también hay versiones en donde sí muestran confianza e incluso aplauden la astucia de la directiva de Universitario de Deportes para apostar en un proyecto comandado por Javier Rabanal. Sabiendo que trabaja a la par de las divisiones menores y que ofrece un crecimiento integral en los equipos, existe la predisposición de afrontar nuevos retos bajo un modelo no tan frecuente.

El refuerzo que pidió Javier Rabanal y que pronto será anunciado en Universitario

Durante las últimas horas, se pudo conocer que Michael Hoyos será nuevo delantero de Universitario de Deportes para la temporada 2026. El ‘9’ argentino, quien también cuenta con nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, sería un pedido explícito de Javier Rabanal e incluso se habla de que ya posó con la camiseta merengue y así tener todo listo para la presentación oficial.

Fuente: @DeporteLibre_

DATOS CLAVES

Javier Rabanal llegará a Lima el lunes 22 de diciembre y será presentado como nuevo entrenador de Universitario a las 17:30 horas.

llegará a Lima el lunes 22 de diciembre y será presentado como nuevo entrenador de a las 17:30 horas. El estratega español llega tras coronarse campeón de la LigaPro 2025 con Independiente del Valle .

con . El delantero Michael Hoyos es el refuerzo pedido por el DT para la temporada 2026 en Universitario.

