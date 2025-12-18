“Muy caro para ver a un Perú 4”: las reacciones de los hinchas tras conocer los precios del Alianza Lima vs. Inter Miami

Tras el anuncio oficial de hace unos días respecto a ‘La Noche Blanquiazul 2026‘ en donde Alianza Lima recibirá la visita de Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en las últimas horas se han podido conocer los precios de las entradas. Para no hacer tan larga la discusión, hablamos de unos precios realmente elevados y que generan tendencia, incluso llevándolo al escándalo.

Resulta que las entradas populares, que en el papel tendrían ser las más accesibles del evento, están S/. 470 en las tribunas norte y sur. En cuanto a la tribuna oriente, el precio es único y representan unos S/. 1500. Luego, la tribuna occidente se divide en 2 secciones: lateral a S/. 2000 y central a S/. 2375. Finalmente, el acceso más caro es de S/. 3125 en el palco AT.

Fuente: @pasefiltradope

Ahora, estos precios tan elevados han generado distintos comentarios en redes sociales que de todas maneras evidencian una tremenda sorpresa por el dineral que representan. Sabiendo que es un partido internacional y que la figura de Lionel Messi será la más destacada de todas, no hay manera de que tampoco se ajuste a la realidad futbolística que sostiene Alianza Lima en el presente.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

El antecedente de Inter Miami jugando en Lima y los precios de las entradas

El pasado 29 de enero, Universitario de Deportes enfrentó a Inter Miami en un amistoso internacional que tuvo como escenario el Estadio Monumental. Aquel partido terminó 0-0 y luego el triunfo fue para los norteamericanos por 5-4 en la tanda de penales. Además de la presencia de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, los precios de las entradas en aquel momento fueron noticia.

Los montos iban de la siguiente manera: norte y sur a S/. 375, oriente a S/.964, occidente lateral a S/. 1285, occidente central a S/. 1606, palco monumental a S/. 1295, butaca negra a S/. 1927 y el área hospitality a $ 1000. Si hacemos un paralelo con los precios que se publicaron el día de hoy para el duelo entre Alianza Lima vs. Inter Miami en Matute, claramente el exceso es abrupto.

Fuente: Pase Filtrado.

En Alianza Lima revelan que tienen condiciones para vencer a Inter Miami

Si bien Inter Miami cuenta con diversas estrellas en su plantilla y que de todas maneras llegarán a la capital peruana para enfrentar a Alianza Lima, en la interna del equipo blanquiazul sostienen que buscarán hacer un enorme partido para quedarse con el triunfo y así empezar con el pie derecho la temporada 2026. Así lo comentó el día de hoy Carlos Zambrano en conferencia de prensa.

“Lo vamos a asumir como un partido no amistoso porque es una vitrina muy grande para muchos compañeros. Además, tampoco te puedes relajar ni tomar un partido amistoso contra estas figuras, sino te pintan la cara. Fuera de eso, tenemos un gran plantel y le podemos hacer partido a cualquiera. Para comenzar un buen año, tendríamos que ganar ese partido”; señaló el ‘Káiser‘.

