Antes de enfrentar a Alianza Lima, Inter Miami quiere sumar a un defensor de Boca Juniors

Inter Miami será el gran invitado de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul del próximo 24 de enero. Así lo confirmó el conjunto victoriano por lo que será el segundo año consecutivo en el que Lionel Messi jugará en Lima. El evento servirá para la presentación de las nuevas figuras del equipo de Pablo Guede. Aunque, también habrán nuevos jugadores del conjunto estadounidense.

Publicidad

Publicidad

Mientras Alianza Lima presentará a sus refuerzos D’Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal, Jairo Vélez y Luis Ramos, así como a su nuevo entrenador Pablo Guede, Inter Miami también podría tener caras nuevas. En este sentido, el entrenador Javier Mascherano ya está pensando en algunos nombres para reforzar al equipo en 2026.

Tweet placeholder

Durante las últimas horas, se conoció que el conjunto de la Florida está cerca de llegar a un acuerdo por el mejor arquero de la MLS en 2025, Dayne St. Clair, según reveló el periodista Tom Bogert en The Athletic. Este guardameta canadiense rechazó una gran propuesta de renovación en Minnesota United. A esto, se le sumaría el interés por un defensor de Boca Juniors.

Publicidad

Publicidad

St. Clair será el nuevo arquero de Inter Miami (X @tombogert).

Inter Miami pretende a Lautaro Di Lollo

Lautaro Di Lollo es el defensor central que pretende Inter Miami para reemplazar, entre otros, a Ryan Sailor, quien no seguirá en el club. Según información de Facundo Pérez en DSports, el defensor de Boca Juniors está en la mira del club de la Florida para una posible llegada en 2026.

ver también Carlos Zambrano amenazó a Lionel Messi en la previa de la Noche Blanquiazul: “Partido no amistoso”

Javier Mascherano conoce a Di Lollo de su paso como entrenador de las juveniles de la Selección Argentina. Lo convocó para la Sub 20 albiceleste. Por este posible pase, en Boca ya evalúan la contratación de un defensor central donde el nombre que suena es el de Gastón Hernández de San Lorenzo de Almagro.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Di Lollo, defensor de Boca Juniors (Getty Images).

De todas maneras, no hay negociaciones abiertas entre Inter Miami y Di Lollo, al menos hasta el momento. Las ‘Garzas’ evalúan sus próximos movimientos pensando en su temporada 2026 de la MLS, donde deberán defender su título.

Cabe recordar que este defensor central ‘xeneize’ estuvo presente en la eliminación de Copa Libertadores 2026 a manos de Alianza Lima en la fase 2. Fue titular en el partido de ida, pero fue suplente en la vuelta, donde se dio la hazaña blanquiazul al ganar por penales.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami buscan más jugadores sudamericanos

Así como el arquero Dayne St. Clair está arreglado y se menciona el nombre de Lautaro Di Lollo para la zaga central, Inter Miami tiene otros frentes para esta ventana de transferencias pensando en 2026.

Se habla que el lateral derecho Facundo Mura de Racing estaría en negociaciones avanzadas para sumarse al conjunto de La Florida. Y, recientemente, surgió el rumor de un interés por el uruguayo Nicolás Fonseca del León, según informó César Luis Merlo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES