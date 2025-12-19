Claudio Pizarro es palabra autorizada para lo que refiere a la Selección Peruana y también Bayern Múnich. En este sentido, sabe y conoce muy bien a Felipe Chávez, el joven futbolista que ya tuvo sus primeros minutos con ‘La Bicolor’ y espera su oportunidad en el primer equipo ‘bávaro’.

Publicidad

Publicidad

Bolavip Perú pudo acceder a una charla exclusiva con Claudio Pizarro gracias a la Bundesliga. Si bien habló de la actualidad del Bayern Múnich y también sobre el presente de la figura de Colombia, Luis Díaz, también fue consultado sobre Felipe Chávez, a quien calificó como “una de de las esperanzas del club”.

Las declaraciones de Claudio Pizarro sobre Felipe Chávez

Luego de tener sus primeros minutos con la Selección Peruana en el amistoso de octubre ante Chile, Felipe Chávez aguarda por su próximo llamado con ‘La Bicolor’. Cabe recordar que sufrió una lesión importante por la que recién volvió a jugar recién en diciembre con el Bayern Múnich II.

Publicidad

Publicidad

Al margen de esto, Claudio Pizarro, ante la pregunta de Bolavip Perú en la charla organizada por la Bundesliga, habló sobre cómo ve a Felipe Chávez en el Bayern y qué espera de él para la Selección Peruana.

“Lo conozco bien, he visto la mayoría de partidos que él ha estado jugando en las categorías inferiores, en el segundo equipo. Venía haciendo muchos goles. Es un chico que va creciendo como futbolista y creo que producto de eso acá le han hecho un contrato nuevo, es una esperanza para el club. Esperemos que siga creciendo como jugador, que es algo muy importante y que pueda estar fijo en el primer equipo“, dijo ‘El Bombardero de los Andes’.

ver también “Tiene todo conversado”: Selección Peruana estaría cerrando con este entrenador europeo

“La participación en la Selección creo que poco a poco se va adaptando, no es fácil. Él ha vivido la mayoría del tiempo afuera, pero creo que es un jugador que puede aportar a la selección y que mas adelante va a ser importante, que es necesario para la Selección Peruana en estos momentos“, añadió.

Publicidad

Publicidad

La temporada de Felipe Chávez en el Bayern Múnich II

Felipe Chávez ha disputado 8 partidos en la Regionalliga de la Cuarta División de Alemania donde tiene un gol y dos asistencias, aunque ha destacado como mediocampista de juego. En dicho certamen no ha vuelto a jugar desde el 3 de octubre.

No obstante, sí lo hizo por la UEFA Youth League el pasado 9 de diciembre ante Sporting CP donde jugó 28 minutos. Ese fue su tercer partido en dicha competencia. Por lo tanto, en total lleva 11 encuentros en la temporada.

DATOS CLAVES

Felipe Chávez suma un gol y dos asistencias en ocho partidos de la Regionalliga.

suma un gol y dos asistencias en ocho partidos de la Regionalliga. Amistoso ante Chile marcó el debut del mediocampista con Perú en el mes octubre.

marcó el debut del mediocampista con Perú en el mes octubre. 28 minutos jugó el juvenil ante Sporting CP tras recuperarse de su reciente lesión.

Publicidad