¿Una más de Agustín Lozano? Roberto Mosquera reveló que Juan Pablo II lo contactó siendo aún DT de Alianza Universidad

Si el fútbol peruano carece de diversos factores que evidentemente alejan el crecimiento en lo colectivo, un ejemplo como el de ahora es un claro reflejo de que se vive en la interna de los equipos. Roberto Mosquera puso en evidencia una muy singular situación en donde fue contactado por un representante de Juan Pablo II para liderar al equipo pensando en la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Universidad.

No perdamos de vista que Roberto Mosquera todavía era entrenador de Alianza Universidad de Huánuco en dicho momento y que incluso, para hacer el asunto mucho más maquiavélico, ambas instituciones en cuestión andaban peleando por no descender a segunda división. Es decir, un peor tino no se pudo tener y por obvias razones es que el nombre de Agustín Lozano empieza a relucir.

Sabiendo que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, es el dueño del club y que su esposa Orfelinda Correa figura como presidenta, no hay duda alguna de que generan diversas suspicacias. A todo esto, tampoco hay una versión que implique al directivo o algo por el estilo, pero vale decir que la reputación del protagonista no es la mejor que digamos en el país.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @crischasqui

Las revelaciones de Roberto Mosquera cuando lo contactaron de Juan Pablo II

“Sí, el 27 de octubre me llamó un representante y me dijo que a él le gustaría que esté la temporada 2026 desde un comienzo. Le dije que no de una. Primero porque estábamos jugando lo mismo, que es el descenso, y segundo, no es el momento cuando hay un partido al final entre los dos equipos”; comentó Roberto Mosquera en una reciente conversación con Eddie Fleischman.

ver también Tras ser campeón y figura con Sporting Cristal, el club grande de Liga 1 que quiere fichar a Washington Corozo

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Dando más detalles de la contundente postura que tomó en el momento de recibir el llamado desde Juan Pablo II, el ‘profe’ no quiso saber nada más y evidenció un cierto malestar por las formas que se dieron. “No me parecía agradable tocar ese tipo de temas en ese momento porque estaba fuera de contexto. Estamos jugando por la permanencia y no me parecía”.

El presente de Roberto Mosquera tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera no pudo cumplir con el objetivo de la permanencia en Alianza Universidad de Huánuco. Lamentablemente para sus intereses, el descenso a la Liga 2 se consumó al terminó del Torneo Clausura 2025 y con ello el entrenador quedó libre de vínculos contractuales para tomar un descanso. Eso sí, seguramente propuestas no le faltarán pensando en la temporada 2026 y las cuales analizará para tomar una decisión certera al respecto.

Fuente: @Roberto_Gando

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES