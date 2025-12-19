Desde Ecuador revelan que Universitario llegó a un acuerdo con ‘9’ argentino: “Anuncio oficial”

Universitario de Deportes tiene como prioridad conformar un plantel competitivo para afrontar la próxima edición de la Liga 1 con el objetivo de conseguir el tan ansiado tetracampeonato.

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto, la directiva del club ‘crema’ trabaja en reforzar el ataque y desde la prensa ecuatoriana se dio a conocer que ya habría un acuerdo para la incorporación de un delantero argentino de cara al 2026.

Desde Ecuador revelan que la ‘U’ llegó a un acuerdo con ‘9’ argentino

En medio de la actividad del mercado de fichajes, ‘Radio Caravana’ de Ecuador ilusionó a los hinchas al informar que la dirigencia de Universitario ya habría alcanzado un acuerdo para cerrar la incorporación del delantero Michael Hoyos. El atacante, que actualmente juega en Independiente del Valle, sería una solicitud directa del técnico Javier Rabanal.

Según lo señalado, el delantero de 34 años ya habría participado en la sesión fotográfica con la camiseta de la ‘U’, por lo que solo restaría que el club lo anuncie oficialmente en los próximos días como refuerzo.

Publicidad

Publicidad

“¡Solo falta el anuncio oficial! Michael Hoyos jugará en Universitario de Perú en la temporada 2026. El delantero ya se realizó la sesión de fotos con el uniforme del equipo peruano para su presentación oficial“, escribió el medio internacional en sus redes sociales.

ver también Universitario tomó una decisión y sí hará por Javier Rabanal lo que le negó a Jorge Fossati

El motivo por el que aún no se confirma el fichaje de Michael Hoyos

Horas más tarde de difundirse la información, el periodista deportivo Gustavo Peralta indicó que todavía falta afinar un último detalle para concretar la operación. Asimismo, precisó que la aprobación final dependerá del nuevo entrenador, Javier Rabanal.

Publicidad

Publicidad

Michael Hoyos

“Lo que le han dicho al jugador es que en la ‘U’ tiene una conversación pendiente con Javier Rabanal, para que el de el si a los jugadores. Salvo que Rabanal lo descarte, Hoyos está muy avanzado, aún no está cerrado, falta un detallito. Es un nombre que tiene Álvaro Barco hace 2-3 meses”, explicó el mencionado comunicador en ‘Colectivo World’.

DATOS CLAVES

Michael Hoyos, delantero de 34 años, tiene un acuerdo avanzado para unirse a Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

El técnico Javier Rabanal debe dar la aprobación final para concretar el fichaje del atacante argentino.