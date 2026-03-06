Atentos en Universitario: el histórico de la Liga 1 que también quiere repatriar a Adrián Ugarriza

Adrián Ugarriza venía en crecimiento militando en el Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel, pero los más recientes problemas bélicos en dicho territorio han ocasionado que pueda mirar otros horizontes si es que estos asuntos no tienen solución pronto. Desde el fútbol peruano se han puesto las pilas, y además de Universitario de Deportes, hay otro equipo interesado en repatriarlo.

Durante las últimas horas se pudo conocer cuál es la postura de la directiva de Universitario de Deportes al respecto. “La ‘U’ no ha llamado a Adrián Ugarriza, pero si están atentos, específicamente Álvaro Barco porque le parece un jugador interesante, un perfil bueno e idóneo y que puede servir. Para ello se tiene que dar una serie de pasos”; contó Gustavo Peralta en ‘Modo Fútbol‘.

Ahora, otro histórico de la Liga 1 ha alzado la mano y también empieza a postularse como un firme candidato para pelear por el regreso de Adrián Ugarriza al país. Estamos hablando específicamente de Cienciano, club en donde por cierto ya estuvo en los años 2020 y 2023, así que ahora desde los altos mandos de la institución evidenciaron que realizarán la respectivo negociación.

“Nos hemos contactado ayer con Adrián Ugarriza, pero sé que Universitario lo está tentando. Igual vamos a seguir hablando con él”; declaró Juvenal Farfán, mandamás de Cienciano, en una reciente entrevista con el programa ‘Zoom Deportivo‘ y con lo cual queda clarísimo que harán las gestiones necesarias para conseguir el fichaje de un delantero peruano que viene en buen nivel.

¿Cuál es la situación contractual de Adrián Ugarriza en Kiryat Shmona de Israel?

En principio, es importante señalar que la situación de Adrián Ugarriza en Kiryat Shmona de Israel es algo compleja. En estos momentos, el atacante se encuentra en España alejado de los problemas bélicos en el Medio Oriente. Según las últimas informaciones, el club lo ha citado para la próxima semana y empezar nuevamente con los entrenamientos en una ciudad sin riesgos de ataques.

De no ser así y el asunto se mantenga como en los últimos días, desde FIFA podrían intervenir para que quede como agente libre y así arreglar con cualquier otro equipo, caso contrario no será capaz de desligarse de Kiryat Shmona de Israel por voluntad propia. Recordemos que el ‘9’ peruano tiene contrato hasta junio del 2027, así que el asunto empezaría a resolverse en los siguientes días.

Fuente: Kiryat Shmona.

