Federico Valverde le regala un triunfazo al Real Madrid en Balaídos: Ganaron al Celta y apretaron al Barcelona

Sin Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, y tampoco con goles de Vinícius Júnior, igual Real Madrid venció 2-1 a Celta en Balaídos, en cotejo válido por la fecha 27 de LaLiga.

Presentándose el duelo como complejo por las diversas ausencias que tenía Real Madrid, todo se mostró difícil en los minutos iniciales. Pero, a falta de tantos elementos de efectividad, el gol llegó desde la volante con un remate de Aurelien Tchouameni a los 11 minutos.

Pero la alegría duró poco pues Celta, a partir de ese momento, salió a buscar la igualdad. Si bien estaba siendo empujado por sus hinchas, fue Borja Iglesias el que logró la igualdad con un remate debajo del arco de Thibaut Courtois a los 25 minutos.

Así terminó el primer tiempo, con un gol para cada uno, pero con la sensación que Celta podría hacer más daño si se ponía serio y que Madrid peleaba contra sus propias limitaciones. No fue hasta los instantes finales cuando Federico Valverde, más por empuje que por táctica, remató, la pelota se desvió e ingresó al arco del local.

Con este triunfo, Real Madrid suma 63 puntos y se pone a una unidad del Barcelona, que juega este sábado 7 de marzo ante Athletic Bilbao en San Mamés. Habrá que ver si los culés sacan tres puntos y se disparan o pierden y dejan abierta la cima de LaLiga en el tramo final.