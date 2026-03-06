Es tendencia:
Federico Valverde le regala un triunfazo al Real Madrid en Balaídos: Ganaron al Celta y apretaron al Barcelona

Gracias a un golazo de Federico Valverde en el último minuto del partido, Real Madrid se llevó tres puntos de oro de Balaídos.

Por Aldo Cadillo

Vinícius Júnior durante el Madrid vs. Celta en Balaídos.
© Getty Images.Vinícius Júnior durante el Madrid vs. Celta en Balaídos.

Sin Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, y tampoco con goles de Vinícius Júnior, igual Real Madrid venció 2-1 a Celta en Balaídos, en cotejo válido por la fecha 27 de LaLiga.

Presentándose el duelo como complejo por las diversas ausencias que tenía Real Madrid, todo se mostró difícil en los minutos iniciales. Pero, a falta de tantos elementos de efectividad, el gol llegó desde la volante con un remate de Aurelien Tchouameni a los 11 minutos.

Pero la alegría duró poco pues Celta, a partir de ese momento, salió a buscar la igualdad. Si bien estaba siendo empujado por sus hinchas, fue Borja Iglesias el que logró la igualdad con un remate debajo del arco de Thibaut Courtois a los 25 minutos.

Así terminó el primer tiempo, con un gol para cada uno, pero con la sensación que Celta podría hacer más daño si se ponía serio y que Madrid peleaba contra sus propias limitaciones. No fue hasta los instantes finales cuando Federico Valverde, más por empuje que por táctica, remató, la pelota se desvió e ingresó al arco del local.

Con este triunfo, Real Madrid suma 63 puntos y se pone a una unidad del Barcelona, que juega este sábado 7 de marzo ante Athletic Bilbao en San Mamés. Habrá que ver si los culés sacan tres puntos y se disparan o pierden y dejan abierta la cima de LaLiga en el tramo final.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Terminó el duelo en Balaídos, Madrid sacó tres puntos de oro, Celta no pudo aguantar el empate y la cima de LaLiga se pone de candela.

100' ¡EL GOLAZO DE VALVERDE!

Así fue el tanto de Federico Valverde en el último minuto del partido del Madrid ante Celta. Más que un golazo es un homenaje a la lucha, persistencia y al no bajar los brazos.

99' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE VALVERDE!

Federico Valverde remató, el balón pegó en Alonso y descolocó al portero del Celta. Gol del Madrid, suma puntos importantes y sigue en pelea por la cima de LaLiga.

89' ¡FALTAN POCOS MINUTOS!

A falta de lo que serán cinco o seis minutos más, Celta tiene el balón, pero no puede ingresar al área del Madrid.

84' ¡MADRID LO BUSCA EN EL FINAL!

Con una paciencia casi desesperante, Madrid rota y mueve la pelota de lado a lado mientras espera que se abra un espacio.

80' ¡ÚLTIMOS MINUTOS DEL PARTIDO!

Estamos a poco de terminar el cotejo, Celta aguanta, Real busca y el público quiere un gol del local en Balaidos.

72' ¡UNA LOCURA LA FORMA EN QUE CELTA SALE DESDE EL FONDO!

Celta sale jugando sin mandarla al mediocampo o sacando largo, muy por el contrario, salen desde la misma portería.

67' ¡MADRID ATACA BUSCANDO EL GOL!

Real Madrid está constantemente atacando al Celta, que si bien se está defendiendo de manera adecuada, lo cierto es que es peligroso que la visita tenga el balón.

63' ¡ATENCIÓN CON LA LÍNEA DEL CELTA!

Celta sube su línea de defensa para estar casi en el mediocampo, atención que puede ser muy caro ante el Madrid.

57' ¡LA FALTA DE PODER OFENSIVO!

Queda claro que Celta es uno cuando defiende y cuando ataca se desinfla, pierde poder ofensivo y jugadores en ataque.

52' ¡IGLESIAS BUSCANDO EL SEGUNDO!

Presionando en la salida del Madrid Borja Iglesias quiere encontrar el balón y marcar el gol de la ventaja para Celta.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya rueda el balón en Balaídos y comienza el segundo tiempo entre Real Madrid vs. Celta.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Se completó la primera mitad del partido y Real Madrid iguala 1-1 ante Celta en Balaídos.

45' ¡SE CUMPLIÓ EL TIEMPO!

Jugados los 45 del primer tiempo, habrán tres más para el final de la mitad inicial. Por otro lado, Courtois salvó al Madrid con una gran atajada.

36' ¡CELTA ANOTÓ EL EMPATE Y SE ARROPÓ!

Logrando igualar el partido 1-1 en Balaídos, el Celta vio que su mejor opción era poner más líneas en defensa y renunciar al ataque. Por ahora, todo del Real Madrid, aunque sin crear peligro.

26' ¡EMPATÓ EL CELTA CON GOL DE BORJA!

En una gran jugada, Celta de Vigo encontró el empate 1-1 gracias al golazo de Borja Iglesias.

21' ¡REAL MADRID NO BAJA LA PRESIÓN!

Si bien está ganando 1-0 de visita, Real Madrid continúa con su presión alta y busca el segundo.

15' ¡EL CELTA QUIERE EL EMPATE!

Borja Iglesias está en posición adelantada, pero la idea es la misma: picar a la espalda de Asensio para estar en el 1 a 1 frente a Courtois. Por ahora no puede, pero seguro pronto lo va a lograr.

12' ¡GOOOOOOL DE TCHOUAMENI!

Con un remate potente de Tchouameni, Real Madrid se adelanta en Balaídos y ya va ganando por 1-0 al Celta.

3' ¡EL MADRID BUSCA DESDE EL INICIO!

Madrid va con todo por el gol en los primeros instantes del cotejo.

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Estamos a punto de empezar el partido entre Real Madrid vs. Celta por la fecha 27 de LaLiga.

¡TODO VA QUEDANDO A PUNTO!

Real Madrid y Celta terminaron con el calentamiento y están listos para el partido.

¡EL CALENTAMIENTO!

Así fue que el Madrid saltó al césped de Balaídos para calentar previo a su partido ante Celta.

¡ASÍ LLEGÓ EL MADRID!

Ya instalado en Balaídos, así fue que arribó el plantel del Madrid.

50' ¡LOS NÚMEROS DEL CELTA!

La data exacta de cómo ataca el Celta en cada ocasión.

¡EL CELTA VA CON TODO!

En la previa del partido, así presentó Celta el cotejo ante el Madrid en redes.

¡ASÍ ESTÁ BALAÍDOS!

Hermosa imagen del recinto de juego.

¡LOS GOLES DEL PARTIDO!

Así van los registros de los goleadores tanto del Celta como del Real Madrid y los promedios de tantos que tienen por partido.

¡EL ONCE DEL CELTA!

Así formará el Celta ante Real Madrid en su casa.

¡EL ONCE TITULAR DEL MADRID!

Así jugará el Real Madrid ante Celta en Balaídos por la fecha 27 de LaLiga.

¡EL REGISTRO DE LOS ÚLTIMOS CINCO DUELOS!

Así quedaron en sus últimos cinco partidos en los que se enfrentaron Real Madrid vs. Celta.

¡LAS PROBABILIDADES DEL PARTIDO!

Estás son las probabilidades del partido que tienen tanto Real Madrid vs. Celta por la fecha 27 de LaLiga.

¡MUY BUENAS TARDES!

En instantes empezamos con el minuto a minuto del Real Madrid vs. Celta por la fecha 27 de LaLiga.

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
