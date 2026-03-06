“No termina de entender”: la durísima crítica que recibió Javier Rabanal por sus estrategias en Universitario

Si bien Universitario de Deportes se mantiene como uno de los candidatos al título en esta temporada 2026, no hay duda alguna de que el cambio de timón generó distintas apreciaciones en el medio local. Así es, la llegada de Javier Rabanal como entrenador suponía algunas modificaciones que se vienen apreciando con el pasar de las partidos y las críticas son parte del día a día.

Publicidad

Publicidad

Fuente: A Presión.

Al margen de que está en los primeros puestos del Torneo Apertura 2026, las estrategias de Javier Rabanal están siendo cuestionadas ya que Universitario de Deportes ha evidenciado un cierto bajón en ser ese equipo avasallador del pasado reciente, sobre todo jugando en el Estadio Monumental. A raíz de dicho panorama es que acaba de ser duramente cuestionado.

“Esto es como dirigir Emelec o Barcelona SC, es un equipo grande la ‘U’. Entonces, a veces hay técnicos que no conocen la idiosincrasia de los equipos que llegan a dirigir. No conocen la presión porque cuando ve que en el estadio hay 60 mil personas todos los partidos, se tiene que dar un poquito de cuenta y no se da cuenta de la repercusión que pueden generar sus declaraciones”; comentó el periodista Giancarlo Granda durante el programa ‘Nacional Deportes‘.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo en esta misma línea, el popular ‘Flaco’ Granda fue mucho más enfático y contundente sobre las percepciones que podría estar teniendo el DT español. “Yo creo que todavía no termina de entender la magnitud de lo que significa Universitario. Él viene de dirigir a Independiente del Valle que, con todo respeto, ganó torneos internacionales, pero van cinco hinchas y pagados”.

El partido de Universitario en donde más se cuestionaron las decisiones de Javier Rabanal

ver también Problema para Universitario: Alex Valera podría dejar el club y sacude el mercado

Algunos podrían tomar en cuenta que el más reciente triunfo por 1-0 de Universitario de Deportes ante FC Cajamarca es el más cuestionado por la mínima diferencia que se dio en el Estadio Monumental, pero el duelo que más dolió en el hincha merengue fue el que igualaron 2-2 contra Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Publicidad

Publicidad

Cuando iban ganando 0-2 y prácticamente pudieron liquidar el trámite porque eran superiores que el rival, los cambios en el segundo tiempo de Javier Rabanal no funcionaron y el mismo entrenador fue autocrítico en sus decisiones para tomar la responsabilidad de lo sucedido. Es más, pudieron haberlo perdido y desde ahí es que las estrategias del entrenador están siendo vistas con lupa.

Próximo partido de Universitario en el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes se alista para viajar a la ciudad de Andahuaylas y enfrentar a Los Chankas el próximo domingo 8 de marzo a las 15:30 horas en el Estadio Los Chankas. Será un encuentro de alto impacto ya que ambos equipos están en la parte más alta de la tabla de posiciones, así que el ganador empezará a sacar ventaja en el puntaje general.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES