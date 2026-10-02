Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de Bolavip Universitario
Universitario

Así es la nueva camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros: precios y dónde comprarla

Universitario de Deportes presentó su nueva indumentaria para los partidos que disputará en octubre. Así es la playera en homenaje al Señor de los Milagros: detalles, precios y dónde comprarla.

Universitario de Deportes tiene nueva camiseta en honor al Señor de los Milagros.
© Universitario de DeportesUniversitario de Deportes tiene nueva camiseta en honor al Señor de los Milagros.

Así como lo hizo Alianza Lima hace algunos días, Universitario de Deportes presentó su nueva camiseta para el mes de octubre en homenaje al Señor de los Milagros. Marathon lanzó esta edición limitada de la nueva indumentaria ‘crema’ con el clásico color morado como grandes detalles para conmemorar esta tradicional celebración en Lima.

+ Seguinos en

NOTICIA EN DESARROLLO

Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones