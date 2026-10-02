Así es la nueva camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros: precios y dónde comprarla

Así como lo hizo Alianza Lima hace algunos días, Universitario de Deportes presentó su nueva camiseta para el mes de octubre en homenaje al Señor de los Milagros. Marathon lanzó esta edición limitada de la nueva indumentaria ‘crema’ con el clásico color morado como grandes detalles para conmemorar esta tradicional celebración en Lima.
𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗘𝗥 𝗬 𝗔𝗣𝗢𝗬𝗔𝗥 𝗦𝗘𝗔 𝗡Ⓤ𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝗛𝗔́𝗕𝗜𝗧𝗢 🙏— Universitario (@Universitario) October 2, 2026
Presentamos la camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, un símbolo de fe y de unión 🟣🟡.
En octubre, más unidos que nunca 🫂
Lee la nota aquí ➡️ https://t.co/pzZ9WZrLGF#LaFeQueNosUne… pic.twitter.com/N5LkUtHiin
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