Salió la nueva camiseta Marathon de Universitario por su aniversario 102: precio, diseño y dónde comprar

Universitario de Deportes presentó de manera oficial la camiseta especial por los 102 años del club. A través de varias publicaciones en redes sociales, se conoció la nueva equipación de ‘La U’ como parte de la celebración de su nuevo aniversario. Se estrenará en el partido de este viernes 7 de agosto ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.
Se espera un gran festejo entre el viernes 7 y el sábado 8 de agosto para todos los hinchas de Universitario. Lo primero será el duelo ante Sporting Cristal en el Monumental de Ate, partido clave para los dirigidos por Héctor Cúper en la lucha por el título.
Para este encuentro, será el momento del estreno oficial de esta camiseta especial que Marathon, marca que viste a ‘La U’ de manera oficial, lanzó por el aniversario 102º de la institución ‘crema’.
Los detalles de la camiseta de Universitario por los 102 años
Esta nueva camiseta homenaje es totalmente roja, aunque con algunas particularidades. Tiene algunos detalles geométricos en su textura, lo que permiten destacarla por sobre otras equipaciones.
Ⓤ𝗡 𝗩𝗜́𝗡𝗖𝗨𝗟𝗢 𝗘𝗧𝗘𝗥𝗡𝗢 🫶— Universitario (@Universitario) August 6, 2026
Una sola sangre, #UnaSolaCamiseta que nos une desde 1924 💛❤️.#102AñosDeGrandeza pic.twitter.com/fAAERPJkPw
Por supuesto, el color crema no puede faltar y se hace presente en las mangas y en el cuello. También el escudo tiene este tono, aunque se trata de uno especial, el cual tiene las 29 estrellas a su alrededor.
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Entre otros detalles, destaca el cuello en donde está inscrito “1924-2026” destacando los 102 años del club. También hay un parche conmemorativo en la parte inferior con una corona de laureles y el número 102.
Precio y dónde comprar la camiseta homenaje de Universitario por los 102 años
La nueva camiseta de Universitario, por los 102 años del club, ya está disponible en cualquier tienda nacional de Marathon y en su web oficial. Esta es la lista de precios para los distintos modelos:
- Camiseta manga larga hombre versión jugador – S/ 249
- Camiseta hombre versión estadio – S/ 229
- Camiseta arquero versión estadio – S/ 229
- Camiseta mujer – S/ 229
- Camiseta niño – S/ 179
DATOS CLAVE
- Universitario de Deportes presentó la camiseta especial por sus 102 años.
- 7 de agosto de 2026 debutará la indumentaria ante Sporting Cristal.
- Marathon venderá los distintos modelos entre S/ 179 y S/ 249.