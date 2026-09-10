Alianza Lima presentó su tercera camiseta del 2026 en homenaje al Señor de los Milagros

Se hizo oficial la nueva camiseta Morada de Alianza Lima para el mes de octubre, en homenaje al Señor de los Milagros. Conoce detalles y precios.

A pocos días del clásico ante Universitario de Deportes, Alianza Lima presentó oficialmente su tercera camiseta para la temporada 2026, la clásica y emblemática Morada, en homenaje al Señor de los Milagros. Junto a Nike, el conjunto de La Victoria le rinden homenaje por todo el mes de octubre.

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Como es costumbre, la camiseta de Alianza Lima, en color morada, tiene los últimos adelantos en cuanto a tecnología de parte de Nike. Por supuesto, se busca darle protagonismo a la fe y la cultura, como parte de los detalles estéticos que buscan destacar la identidad del conjunto íntimo

En esta ocasión, el modelo de este año cuenta con el clásico color morado, aunque distintas tonalidades de este mismo color en ciertas partes, que lo hacen diferente a la de años anteriores. A su vez, resalta el color rojo para darle algunos detalles.

𝐃𝐞𝐯𝐨𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚. 💜



Tercera equipación Alianza Lima 2026.



𝟏𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐜𝐢𝐨́𝐧.🙏🏾@nikefootball pic.twitter.com/n9WAXH8kFK — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 10, 2026

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En la presentación del club, se pudo ver a futbolistas como Luis Advíncula, Fernando Gaibor y a Aldana Rodríguez lucir esta nueva indumentaria.

¿Cuánto sale la nueva camiseta de Alianza Lima?

Los hinchas pueden comprar la camiseta Morada de este año en la web oficial de Nike Perú y en las principales tiendas por departamento del país. Su precio oficial de venta será de S/ 269.99.

Como es una camiseta muy solicitada para el mes de octubre, se recomienda a todos los hinchas y fanáticos del club adquirirla de forma anticipada.

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¿Cuándo estrena Alianza Lima su nueva camiseta?

A pesar de que esta nueva indumentaria se presenta pocos días antes del clásico ante Universitario en Matute, no la utilizará en este encuentro. Recién está programado para que se use por primera vez el próximo 8 de octubre cuando visite el Inca Garcilaso de la Vega para enfrentar a Cusco FC.

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