Mientras el plantel de Universitario está de vacaciones, se conoció que César Inga nuevamente despertó el interés de un grande del exterior.

Aunque no tuvo el impacto esperado durante el Torneo Apertura 2026, César Inga sigue siendo uno de los jugadores de Universitario de Deportes con mayor proyección internacional. El extremo cerró el primer semestre sin registrar goles ni asistencias en los 14 partidos que disputó, pero su situación en el mercado continúa siendo favorable.

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Lejos de afectar su cotización, el interés del exterior por el futbolista peruano volvió a tomar fuerza en las últimas semanas. Así lo confirmó su representante, Narciso Algamis, quien reveló que nuevamente existen contactos y movimientos relacionados con una posible transferencia fuera del país.

“César Inga está de vacaciones. Hay cosas que sí están dando vueltas. Puede ser la MLS otra vez”, comentó el agente en declaraciones para L1 MAX, dejando abierta la posibilidad de que el atacante finalmente dé el salto al extranjero durante el próximo mercado de pases.

Las palabras del representante no pasaron desapercibidas en Ate, donde la dirigencia sabe que una eventual venta podría representar un importante ingreso económico. Además, el club viene evaluando movimientos para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026, por lo que una transferencia internacional ayudaría a financiar futuras incorporaciones.

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César Inga festejando con el título nacional que ganó con Universitario. (Foto: Liga 1)

La MLS vuelve a aparecer en el futuro de César Inga

No es la primera vez que el nombre de César Inga aparece vinculado al fútbol estadounidense. Durante el mercado de enero de 2026, Sporting Kansas City mostró interés concreto en el jugador y siguió de cerca su evolución con la camiseta crema.

Ahora, con las conversaciones reactivadas y el mercado internacional nuevamente en movimiento, Universitario de Deportes podría analizar seriamente una oferta procedente de la MLS. Si bien todavía no existe una propuesta formal, el escenario vuelve a colocar a César Inga como uno de los futbolistas con mayores opciones de abandonar la Liga 1 durante los próximos meses.

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César Inga festejando el título del Torneo Clausura 2025 en el estadio Monumental. (Foto: Liga 1)

¿Cuánto vale actualmente César Inga?

César Inga vale 1,50 millones de euros a sus actuales 24 años, según el reporte oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo César Inga tiene contrato con Universitario?

César Inga tiene contrato oficial con Universitario hasta diciembre del 2027.

Datos claves

César Inga cerró el Torneo Apertura 2026 sin registrar goles ni asistencias en 14 partidos.

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Narciso Algamis, representante del futbolista, confirmó que existen contactos para una transferencia a la MLS.