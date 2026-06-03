El DT Javier Rabanal apunta a un jugador de Universitario para llevárselo a Cusco FC para el Torneo Clausura 2026.

Javier Rabanal aparece como una de las principales opciones para convertirse en el nuevo entrenador de Cusco FC de cara al Torneo Clausura 2026. Tras su salida de Universitario de Deportes, el estratega español sigue siendo un técnico bien valorado en el mercado peruano y su llegada al cuadro imperial podría generar movimientos importantes en el próximo libro de pases.

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Uno de los nombres que inmediatamente surge alrededor de esta posibilidad es el de Sekou Gassama. El delantero fue una de las incorporaciones que llegaron al conjunto crema bajo la recomendación de Rabanal y, tras un semestre muy discreto en Ate, tiene todo encaminado para abandonar el club durante las próximas semanas.

La salida del atacante parece prácticamente definida luego de no lograr consolidarse como una solución ofensiva para Universitario. La falta de goles y la necesidad de liberar una plaza de extranjero provocaron que la directiva tome la decisión de buscarle una salida antes del inicio del Torneo Clausura.

En ese escenario, la llegada de Javier Rabanal a Cusco FC podría convertirse en un factor determinante. No sería extraño que el técnico solicite la contratación de un futbolista al que conoce perfectamente y con quien ya trabajó durante los primeros meses de la temporada.

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Tras su salida de Universitario, Javier Rabanal llegaría a Cusco FC para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Sekou Gassama aparece como opción para Cusco FC

Aunque por ahora no existe una negociación formal, la posibilidad de ver a Sekou Gassama en Cusco FC encaja con la lógica habitual del mercado de pases. Es frecuente que los entrenadores intenten llevar a sus nuevos clubes jugadores de su confianza, especialmente cuando estos no tienen espacio en sus equipos actuales.

Por ello, si finalmente Javier Rabanal acepta la propuesta cusqueña, uno de los primeros nombres que podría aparecer sobre la mesa sería el de Sekou Gassama. De concretarse ese escenario, Universitario no solo liberaría una plaza de extranjero, sino que además encontraría una salida para un delantero que no logró cumplir las expectativas durante su paso por el conjunto crema.

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Sekou Gassama en la previa del partido entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)

¿Qué edad tiene Sekou Gassama?

Sekou Gassama tiene 31 años, es delantero español-senegalés y juega para Universitario.

¿Cuánto vale Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 200 mil euros a sus actuales 31 años, según la última información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Javier Rabanal es opción principal para ser el entrenador de Cusco FC en el Clausura 2026.

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El delantero Sekou Gassama dejará Universitario de Deportes tras un semestre discreto en Ate.