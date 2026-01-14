¿Culpa de Universitario? Jorge Fossati revela el motivo por el que todavía sigue en Perú: “Cosas que solucionar”

El regreso de Jorge Fossati al Perú de hace unos días sorprendió a todos y luego se entendió ya que fue premiado como el mejor entrenador de la Liga 1 2025. Es más, el uruguayo se mostró muy emocionado en la gala de premiación y lo más llamativo de esta situación es que sigue en el país por un motivo en particular que claramente tiene que ver con Universitario de Deportes.

En una reciente entrevista con ‘Radio Exitosa‘, el tricampeón nacional con Universitario de Deportes confesó que aún no puede regresar a Uruguay al estar pendiente de la rescisión de su contrato y con todo lo que ello significa. Además, está resolviendo el alquiler del lugar en donde ha vivido durante los últimos años y dejó entrever que de haberle avisado antes lo hubiera solucionado.

“Estoy acá y me quedé aquí. Sí, estoy acá porque todavía tengo que firmar la rescisión. No quiero hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto. Hoy estoy en Lima porque hay varias cosas que, si me hubieran dicho en noviembre antes de irme, cualquiera que vivió en el exterior sabe que tienes cosas que solucionar. Por ejemplo, entregar el apartamento donde estoy viviendo, que ha sido mi hogar en estos tres años”; contó Jorge Fossati.

La aclaración de Jorge Fossati sobre los rumores de su salida de Universitario

No es ninguna novedad que durante el proceso de negociación entre Universitario de Deportes y Jorge Fossati se tejieron distintas versiones respecto a presuntas peticiones del entrenador para quedarse. Aumento de sueldo, lugar de entrenamiento y demás cuestiones que han sido totalmente desmentidas por el mismo protagonista, tal y como lo volvió a hacer en la entrevista mencionada.

“Nadie de los que lo había dicho me lo replicó. Si yo te digo que mentiste, que eres mentiroso, si realmente estás diciendo la verdad, enseguida vas a salir a decir yo no mentí, acá está la prueba. La razón que Franco Velazco me transmitió fue que había un desgaste institucional conmigo”; reveló el popular ‘Nonno‘ en charla con ‘Radio Exitosa‘ y con lo cual empieza a cerrar el tema.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati con Universitario durante la temporada 2025?

Jorge Fossati estuvo al mando de Universitario de Deportes durante 32 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, hablando solamente de la temporada 2025. En dichos duelos consiguió un total de 19 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Es resumen, obtuvo el 59,3 % de efectividad. Además, sumó 49 goles a favor y 24 en contra en este periodo. Con la obtención del título nacional, podemos decir que el ‘Nonno’ hizo historia en la ‘U’.

Fuente: Universitario.

