Jorge Fossati habló sobre el fichaje de Sekou Gassama a Universitario: “Ellos sabrán…”

El fichaje de Sekou Gassama ha sido bastante polémico en Universitario de Deportes. Primero por su nacionalidad, los equipos en los que ha jugado y sobre todo por el tiempo de demora en la pretemporada. Esto ha generado una ola de críticas contra el senegalés que genera muchas dudas. Por eso, en un programa deportivo no dudaron en hablar del tema con el exDT ‘crema’.

En Radio Exitosa tuvieron a Jorge Fossati como uno de sus invitados, en busca de conversar de diversos temas. Pero uno de los temas que tocaron fue del nuevo refuerzo ‘crema’, el senegalés Gassama. Por lo que quisieron saber su opinión de la tardanza de este fichaje, para lo que el uruguayo fue muy respetuoso al responder.

“Creo que sería un atrevimiento de parte mía estar opinando de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer Universitario. Cuando estuve en Universitario, los dos años que estuve en Universitario, siempre di mi opinión dentro del club y con total sinceridad, tratando de pasarle lo que a mi gusto era lo mejor para el club, respetando la opinión de los demás, pero hoy por hoy no tengo por qué estar opinando de lo que hace o no hace el nuevo cuerpo técnico, el director de fútbol, las decisiones que se toman, la propia administración; ellos sabrán por qué“, explicó el ‘charrúa’.

Entrevista a Jorge Fossati:

De igual forma, Fossati enfatizó que no buscaba hablar mucho de temas profundos del club. Pero si les deseaba los mejores deseos para este año que se les viene con mucha competencia.

“Yo de lo único que te puedo hablar hoy de Universitario es de mi deseo de que sigan los éxitos y que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero meterme a opinar de lo que deben hacer o que no deben hacer sería una actitud muy vanidosa de mi parte, porque yo no soy quién para opinar de Universitario. Ya no estoy en Universitario por decisión de la administración. Que quede bien clarito”, sentenció.

¿Por qué Sekou Gassama no llega a Universitario?

Lo que se ha conocido por parte del mismo club es que el jugador está resolviendo una situación delicada. Se trata de un problema familiar que tiene que es importante para él, por eso le han dado el permiso necesario para que pueda llegar un poco más tarde.

Se espera que a más tardar el día 20 de enero ya pueda estar en el país entrenando junto al plantel completo. Habrá que ver que tal le va la aclimatación al país teniendo en cuenta que no podrá gozar de una buena pretemporada, lo cual posiblemente pueda ser un poco complicado para él adaptarse rápido.

Sekou Gassama nuevo jugador de Universitario (Foto: Universitario).

