Desde la Selección Peruana cuestionan el estado físico de los futbolistas de Universitario: “Mediciones desastrosas”

En la FPF realizaron un duro informe donde criticaron los registros físicos de Valera, Concha, Inga y Lapadula. Esto explica la irregularidad de Universitario en el Torneo Clausura 2026.

El estado físico de los jugadores de Universitario de Deportes ha sido duramente cuestionado durante gran parte de esta temporada 2026. Este sería uno de los motivos por los cuales ha sufrido la irregularidad en Liga 1. A su vez, quedó en evidencia nada más ni nada menos que en la Selección Peruana.

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Según reveló el periodista César Vivar en el programa de YouTube Doble Punta, la Federación Peruana de Fútbol tomó nota del estado físico de sus futbolistas y los jugadores de Universitario no tuvieron las mediciones adecuadas. Es más, el propio comunicador lo catalogó como “desastrosas”.

“Las mediciones y los números de los jugadores de Universitario que llegaron a la fecha cuádruple de amistosos para Perú fueron desastrosos. En la previa al partido con Estados Unidos, ahí comienzan las mediciones de cómo están muscularmente, cómo están físicamente y tal. Igual los llamaron”, reveló Vivar.

Los futbolistas de Universitario afectados fueron Álex Valera, Gianluca Lapadula, Jairo Concha y César Inga. Ellos tuvieron registros físicos alarmantes durante las pruebas que se realizó durante la concentración de ‘La Bicolor’. No obstante, el arquero Diego Romero no contó con una evaluación individual, al menos, según lo informado.

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El estado físico de los jugadores de Universitario condicionó sus participaciones en la Selección Peruana

La información de César Vivar también comprobó el motivo por el que los futbolistas de Universitario tuvieron pocos minutos en la fecha FIFA de septiembre-octubre en Norteamérica. “Inga, Concha, Lapadula y Valera alternan, pero Ugarriza tiene algunos partidos y protagonismo. Yo no sé si era la planificación de Mano o no”, dijo el periodista en el mencionado programa.

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Repasando caso por caso, entre Lapadula y Valera han tenido varios minutos, algo que no se puede decir lo mismo de Inga o Concha. Esto tiene que ver también por la búsqueda de un centrodelantero donde ambos futbolistas han alternado con Adrián Ugarriza. En tanto, los otros dos no han tenido oportunidad de pelear por alguna posición.

Por supuesto, los registros físicos que han reportado la Federación Peruana de Fútbol se han hecho bajo la estricta supervisión del comando técnico de la Selección Peruana, comandado por Mano Menezes. Ahora, todo recae sobre los hombros de Universitario, que queda bajo la mira por cómo han manejado el físico de sus jugadores. Y, a partir de ello, el propio Fabián Bustos deberá trabajar este aspecto en un punto clave y vital de la temporada.

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes registró jugadores con mediciones físicas desastrosas en la Selección Peruana.

registró jugadores con mediciones físicas desastrosas en la Selección Peruana. Valera, Lapadula, Concha e Inga tuvieron registros alarmantes previo al partido contra Estados Unidos.

tuvieron registros alarmantes previo al partido contra Estados Unidos. César Vivar reveló que dicho estado físico limitó sus minutos en fecha FIFA.