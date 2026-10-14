Los 4 jugadores más cuestionados dentro de la irregularidad de Universitario, según Mauro Cantoro

Universitario de Deportes atraviesa una etapa complicada en este tramo del Torneo Clausura 2026. Si bien todavía tiene chances de campeonar al estar en el grupo de los primeros puestos, el nivel colectivo e individual del equipo está siendo muy irregular. A raíz de dicho presente es que Mauro Cantoro, histórico del club y hoy comentarista deportivo, cuestionó a varios futbolistas.

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El exdelantero de Universitario de Deportes y quien actualmente es una voz escuchada por su claridad de análisis habló del rendimiento de hasta cuatro jugadores merengues. En principio, criticó el desempeño de un Jairo Concha que como conductor del equipo está dejando mucho qué desear. Luego, nombres como los de Piero Quispe, César Inga y Andy Polo tampoco lo convencen.

Fuente: Universitario.

“Si Concha sigue jugando en el nivel que está, ¿qué haces? Ahora, si Quispe y Concha vuelven a un nivel a la altura de lo que es la ‘U’, juegas el sistema que tengas ganas y estos pibes te hacen ganar. Por más que juegues como juegues, los que están bajos son los jugadores. Si no levanta, estás jodido“; comentó Mauro Cantoro en el programa digital ‘Desmarcados‘.

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En cuanto a los demás señalados, el popular ‘Toro’ señaló: “Polo no hizo mucho más de lo que venía haciendo. Habrá hecho un poquitito y le estamos resaltando que levantó poco y nada. ¿Qué hizo? ¿Tiró algún centrito? Nada. Si no levantan… Inga bajó su nivel por lo menos estos últimos partidos y estamos hablando de jugadores que vienen de la selección: Inga, Concha, Polo que siempre fue de selección. Si no levantan ellos, ¿cuál es el problema de la ‘U’?”.

"𝗦𝗜 𝗟𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗢 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡, 𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢" 😳



🗣️ Mauro Cantoro: "Si Quispe y Concha, por ejemplo, no levantan, ¿qué haces? Ahora, si ambos vuelven a un nivel a la altura de lo que es la 'U', juegas con el sistema que quieras y estos chicos… pic.twitter.com/QBIFT64rnl — DENGANCHE (@denganche) October 14, 2026

Próximo partido de Universitario en el Torneo Clausura 2026

Frente a este panorama de irregularidad por parte de Universitario de Deportes y tras empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos en el último partido del campeonato jugando en el Estadio Monumental, ahora los merengues se alistan para enfrentar a Alianza Atlético el próximo domingo 18 de octubre desde las 15:30 horas en el Estadio Mansiche ubicado en la ciudad de Trujillo.

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Se viene uno de los encuentros más atractivos del fin de semana, así que en el interés de los merengues será imperativo conseguir la victoria a como de lugar. A falta de tan solo seis partidos para el término de este segundo semestre, veremos si es que la ‘U‘ logra afianzar su idea de juego y a la vez si el regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica empieza a dar sus frutos.

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