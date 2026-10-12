Franco Velazco disparó sin anestesia contra Alianza Lima y Melgar para defender a Universitario

Alianza Lima y Melgar se unieron versus Universitario. Quien salió a defender al conjunto crema, fue Franco Velazco de una manera fulminante.

El directivo y administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, lanzó duras acusaciones relacionadas con la administración de los procesos concursales en el fútbol peruano. Sus palabras apuntaron directamente contra las dirigencias de Alianza Lima y FBC Melgar tras la reciente unión de posturas entre ambas instituciones para cuestionar al conjunto merengue.

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Esta alianza entre victorianos y arequipeños generó una rápida reacción en la interna de la ‘U’, donde consideraron que existe una estrategia coordinada para desviar la atención de los problemas de fondo. Velazco diferenció entre lo que calificó como “chorro deportivo” y “chorro legal”. De acuerdo con su explicación, el primer concepto responde a no saber manejar los partidos, mientras que el segundo alude a un esquema para mantener el control directivo de forma indefinida.

Franco Velasco defendió a su manera a Universitario. (Foto: X).

Fuertes críticas de Universitario a Melgar y Alianza Lima

El dirigente crema fue tajante sobre el manejo financiero de sus rivales y el impacto que esto genera en sus propios asociados. Cuestionó severamente que ciertas administraciones se perpetúen en sus cargos de forma legal pero cuestionable, sin saldar sus deudas ni mostrar intención real de saneamiento.

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“Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal. Chorro legal es aquel que seguramente tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselos toda la vida, ¿no? Y no devolvérselos a sus socios”, manifestó Velazco en entrevista con Jax Latin Media.

El directivo insistió en que esta figura impide el retorno del patrimonio a la masa societaria de ambas instituciones, perpetuando un modelo que perjudica la institucionalidad del deporte nacional. Además, remarcó la paradoja de que se hable de solidaridad entre clubes cuando, a su juicio, la verdadera gestión radica en asumir los compromisos financieros de manera transparente.

Mensaje directo para los clubes Alianza Lima y Melgar

En el plano estrictamente deportivo, Franco Velazco respondió al pacto entre blanquiazules y rojinegros señalando que la tabla de posiciones y los títulos serán la única métrica real de éxito al término del torneo. Pese a las turbulencias futbolísticas del cuadro crema en pasajes del año, la confianza en el proyecto principal se mantiene intacta.

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“Universitario NO tiene la culpa de que haya hecho malos cambios -Rondelli-. ‘CHORRO’ es aquel DT que no tiene la capacidad de poder sostener un partido. Esa solidaridad -AL y Melgar- es porque hay dueños familiares que tienen ambos clubes para quedárselo toda la vida”



📺… pic.twitter.com/fnBvbZLtDv — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 12, 2026

“La solidaridad la vamos a ver a fin de año, porque esto, como dijimos nosotros, si bien es cierto la U no ha tenido la regularidad que nosotros buscábamos y queríamos a comienzos de año, claramente eso lo vamos a ver a fin de año con los resultados”, sostuvo en diálogo con Jax Latin Media.

Franco Velazco usó la ironía para dejar su mensaje

Para finalizar, el dirigente de Universitario reiteró que la definición del campeonato dejará en evidencia quién trabajó de forma efectiva en la cancha y quién recurrió a discursos para maquillar su rendimiento.

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“Acá es clarísimo quién sale campeón, quién clasifica a Copa Libertadores y a fin de año vamos a ver los resultados. Y ahí vamos a ser solidarios con aquellos que dicen que son solidarios entre primos hermanos y amigos de clubes”, concluyó en Jax Latin Media.

DATOS CLAVE

Franco Velazco cuestionó los procesos concursales de Alianza Lima y FBC Melgar.

Universitario de Deportes acusó a dichos clubes de no pagar deudas a sus acreedores.

Jax Latin Media difundió la entrevista donde se utilizó el término “chorro legal”.