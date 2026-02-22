Jairo Concha encontró al responsable del empate doloroso contra Sporting Cristal: “Culpa de…”

El mediocampista de Universitario de Deportes, Jairo Concha, fue el protagonista de la autocrítica tras el amargo empate 2-2 ante Sporting Cristal. El volante crema no se guardó nada al finalizar el encuentro correspondiente a la Liga 1 2026.

Jairo Concha dio la cara tras empate

A pesar de haber silenciado momentáneamente el Estadio Alberto Gallardo, el cuadro merengue no supo sostener la ventaja en los minutos finales. La frustración de Concha era evidente tras ver cómo se escapaba un triunfo que parecía sentenciado en el feudo celeste.

“En realidad esto es culpa de todos”, sentenció el volante nacional al ser consultado sobre quién tuvo la responsabilidad del bajón futbolístico. Jairo evitó señalar errores individuales y prefirió asumir el golpe como un fracaso colectivo de la escuadra estudiantil.

El talentoso mediocampista resaltó que ir ganando 2-0 de forma cómoda y terminar con un empate es, en sus palabras, “como una derrota prácticamente”. Según su análisis, el equipo perdió la brújula justo cuando el rival estaba contra las cuerdas en su propia casa.

Jairo Concha de los mejores jugadores en Universitario. (Foto: X).

Universitario se marchó disconforme

“Nosotros venimos aquí, hicimos nuestro partido, pero nos vamos con el sabor amargo del empate”, añadió el referente del mediocampo de la ‘U’. Estas declaraciones reflejan el sentir de un vestuario que sabe que estos puntos perdidos pesan en la lucha por el título.

La visita al Alberto Gallardo siempre es complicada, pero Universitario dominaba el trámite con autoridad hasta el tramo final del segundo tiempo. La desconexión defensiva permitió que el equipo rimense creciera anímicamente y lograra la igualdad definitiva en los descuentos.

Sporting Cristal le hizo precio a Universitario

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Rabanal deja pasar una oportunidad de oro para consolidarse en lo más alto de la tabla de la Liga 1. Ahora, el comando técnico deberá replantear la estrategia de cierre de partidos para evitar nuevos episodios de infarto.

La autocrítica de Jairo Concha llega en un momento clave para despertar al plantel de cara a las próximas jornadas del torneo peruano. El mensaje es claro: en Universitario no se pueden permitir distracciones si el objetivo es alcanzar la gloria a fin de temporada bajo el mando de Rabanal.

Jairo Concha celebrando en Universitario. (Foto: X).

DATOS CLAVES