La tensión en la Liga 1 ha alcanzado niveles críticos tras los incidentes ocurridos entre integrantes de Universitario y la hinchada de Sporting Cristal. La Comisión Disciplinaria de la FPF evalúa castigos severos que podrían dejar a piezas clave fuera del próximo clásico peruano.
Universitario se protege legalmente
Según reveló el periodista Gustavo Peralta en PBO Campeonísimo, la directiva crema ya tiene diseñada una estrategia legal agresiva para responder a cualquier fallo desfavorable. El club merengue no aceptará sanciones que consideren injustas o influenciadas por agentes externos al conflicto original.
El núcleo de la controversia recae en la posible suspensión de Jairo Concha, Caín Fara y el asistente técnico Javier Rabanal. Universitario sostiene que estas figuras son vitales para el esquema del equipo de cara a la novena fecha del torneo local.
La molestia en Ate se intensifica debido a la supuesta intervención de Alianza Lima en un proceso que, técnicamente, involucra solo a cremas y celestes. Para la administración de la “U”, el cuadro íntimo está actuando como un tercero interesado con el fin de debilitarlos.
Alianza Lima podría ser demandado
Ante este escenario, Universitario tiene listos varios escritos y denuncias formales que presentará contra la institución de La Victoria. Estas quejas legales abordarían diversas situaciones reglamentarias que el club merengue ha detectado en el comportamiento administrativo de su eterno rival.
Esta “guerra de escritorios” surge en un momento crucial, justo antes de que ambos equipos se vean las caras en el campo de juego. La dirigencia estudiantil busca sentar un precedente sobre la autonomía de los procesos disciplinarios en la Federación Peruana de Fútbol.
ver también
Universitario tomó una decisión reciente y radical sobre Javier Rabanal tras perder con Los Chankas
Universitario expectante de decisiones
Los hinchas y la opinión pública deportiva permanecen atentos a la resolución final de la Comisión Disciplinaria, que determinará el rumbo del campeonato. Un fallo masivo contra la “U” activaría de inmediato la batería de demandas preparadas contra los blanquiazules.
El clásico de la fecha 9 ya se empezó a jugar fuera de las canchas con una intensidad pocas veces vista en los últimos años. La estabilidad de la Liga 1 se pone a prueba mientras los clubes más grandes del país miden fuerzas en el ámbito legal.
DATOS CLAVES
- Jairo Concha y Caín Fara: posibles bajas de Universitario en la fecha 9.
- Sporting Cristal: incidentes con Universitario son evaluados por la Comisión Disciplinaria de FPF.
- Alianza Lima: Universitario alista denuncias formales en su contra por supuesta intervención.