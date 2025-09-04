La Selección Peruana se enfrenta a Uruguay como visitante en el estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Para este partido, el entrenador Óscar Ibáñez tiene todo definido en su alineación titular que no tiene jugadores de Universitario. Por lo cual, Andy Polo, Jairo Concha, César Inga y hasta José ‘Tunche’ Rivera no estarán desde el inicio.

Cuando Óscar Ibáñez dio a conocer la lista de convocados de Perú fueron llamados hasta cinco jugadores de Universitario. A los nombres de Polo, Concha e Inga se le suman Álex Valera y Edison Flores. Sin embargo, ambos quedaron desafectados por distintas lesiones y, así, fue como el seleccionador peruano convocó al ‘Tunche’ Rivera.

Por lo cual, son 4 jugadores de la ‘U’ a disposición de Ibáñez para enfrentar a Uruguay, aunque se decidió por 3 que ocuparán el banco de suplentes. Es que Andy Polo quedó fuera, mientras que Concha, Inga y Rivera estarán disponibles como recambios.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juegan Andy Polo, Jairo Concha y César Inga en Perú ante Uruguay?

Andy Polo no forma parte del partido ante Uruguay y esto tiene que ver con la dolencia muscular que sufrió el pasado miércoles y lo obligó a hacerse una resonancia. De esta forma, si bien no fue desafectado, Ibáñez decidió resguardarlo y dejarlo afuera del duelo ante los charrúas.

Por su parte, Jairo Concha, César Inga y se suma el ‘Tunche’ Rivera estarán en el banco de suplentes como opciones para el entrenador de la Selección Peruana. De los tres, el que más cerca estuvo de meterse en el once titular fue Concha para ocupar un lugar en el mediocampo, pero al final, se metió Christofer ‘Canchita Gonzáles.

Por lo cual, es probable que el ex Alianza Lima y Universidad San Martín de Porres podría debutar en el duelo ante Uruguay si así lo decide Ibáñez. Inga podría ser opción en la defensa tanto como lateral como de defensor central y el ‘Tunche’ se presume podría ingresar en caso de que necesite un acompañante para Ramos o lo reemplace.

Publicidad

Publicidad

La alineación de Perú para enfrentar a Uruguay

La alineación titular de la Selección Peruana para enfrentar a Uruguay tendrá a Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Kevin Quevedo, Christofer Gonzáles, Kenji Cabrera; y Luis Ramos.

En tanto Uruguay saldrá al campo del Centenario con Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

Horario y dónde ver Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido entre Uruguay y Perú se juega este jueves 4 de setiembre desde las 8:30 p.m., hora local (6:30 p.m. hora Perú) en el estadio Centenario de Montevideo. El partido se puede ver en vivo en los siguientes canales de TV y plataformas online:

Publicidad

Publicidad

En PERÚ se puede ver en: Disney+ Premium Chile, América Televisión, América TV GO, Movistar Deportes Perú, Movistar Play y Andina de Televisión.

En URUGUAY se disfruta por: AUF TV, DIRECTV Sports Uruguay, Canal 5 Uruguay, Cardinal TV, Antel TV, NS Eventos 1, TCC, Montecable HD 1 y Flow TV.