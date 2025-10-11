Jairo Concha es uno de los nombres del momento en Universitario. Brillando en la temporada 2025 de la Liga 1, el volante está siendo uno de los jugadores más determinantes gracias a sus goles y por eso despertó el interés de clubes de México y Portugal.

Y es que no es para menos. Con sus actuales 26 años, el volante Jairo Concha es la estrella de Universitario y lleva la 10 de la Selección Peruana. Si bien todavía no destaca en la ‘Bicolor’, en el equipo crema sí es referente.

Solo hay que entender los 8 goles y 9 asistencias marcados por Jairo Concha en 29 partidos de la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Con una puntuación de 7.67 por parte de Sofascore, es el mejor jugador del equipo crema.

Por eso el Diario Líbero confirmó que clubes de México y de Portugal están interesados en contar con Jairo Concha. Quizá siguiendo los pasos de Piero Quispe, el volante podría llegar al Pumas de México o al Gil Vicente de Portugal.

Jairo Concha festejando un gol con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Jairo Concha deja Universitario?

Si bien Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, lo más probable es que deje el club antes de terminar su vínculo. Pasa que sus buenas actuaciones están despertando el interés de clubes del extranjero.

Tal y como lo informó el Diario Líbero, clubes de Portugal y de México están interesados en contar con Jairo Concha e incluso ya empezaron conversaciones. Esto indica que los días del volante están contados en Universitario.

¿Cuánto gana Jairo Concha?

Jairo Concha gana 15 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Jairo Concha tiene contrato con Universitario?

Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Llegando en enero del 2024, el volante está marcando la pauta en el equipo crema.

