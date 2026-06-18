Luego de sus buenas actuaciones con Universitario, Jairo Concha despertó el interés de un gigante del continente.

Las buenas actuaciones de Jairo Concha con Universitario de Deportes y la Selección Peruana empiezan a despertar interés fuera del país. En las últimas horas se conoció que el volante peruano figura en la lista de posibles refuerzos de Independiente del Valle, uno de los equipos más importantes del fútbol ecuatoriano y protagonista habitual en torneos internacionales.

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La información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien aseguró que Jairo Concha es uno de los nombres que más gusta dentro de Independiente del Valle. Si bien por ahora no existe una oferta formal, el interés es real y podría avanzar en las próximas semanas.

“Jairo Concha interesa y gusta mucho en Independiente del Valle de Ecuador. Es uno de los nombres apuntados. Tiene contrato con la ‘U'”, informó el comunicador a través de sus redes sociales, dejando abierta la posibilidad de una futura negociación entre ambas instituciones.

El posible interés de Independiente del Valle llega en un momento importante para el futbolista, que ha logrado consolidarse como una pieza relevante tanto en Universitario como en el proceso de renovación de la Selección Peruana. Su capacidad para manejar los tiempos del partido y aportar en ofensiva lo han convertido en uno de los mediocampistas más destacados de la Liga 1.

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Jairo Concha festejando uno de sus goles con Universitario en la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

Universitario tendría que negociar si llega una oferta formal por Jairo Concha

Por ahora, el escenario es apenas un sondeo, pero la situación podría cambiar rápidamente si el club ecuatoriano decide avanzar con una propuesta concreta. Independiente del Valle suele actuar con rapidez cuando identifica objetivos prioritarios y cuenta con respaldo económico para competir por futbolistas importantes de la región.

Universitario mantiene contrato con Jairo Concha hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier salida dependerá de una negociación entre las partes. Además, según los valores de mercado especializados, el mediocampista peruano está valorizado en aproximadamente 1,60 millones de euros, una cifra que serviría como punto de partida para cualquier conversación entre el cuadro crema y el conjunto ecuatoriano.

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El periodista Gustavo Peralta confirmó que Jairo Concha es seguido por Independiente del Valle. (Foto: Gustavo Peralta)

Los números de Jairo Concha en el Torneo Apertura 2026

Jairo Concha jugó 13 partidos como titular de un total de 15 durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Durante esos 1127 minutos acumuló 2 goles, 5 asistencias y 7.56 como puntuación por parte de Sofascore.

¿Cuánto gana Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha tiene un salario de 15 mil dólares mensuales en Universitario, lo que equivale a unos 180 mil dólares anuales, según Top Mercato.

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Datos claves

Jairo Concha interesa como posible refuerzo para el club ecuatoriano Independiente del Valle.

El periodista Gustavo Peralta reveló que el volante peruano figura en dicha lista.

El mediocampista tiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre del año 2026.