Universitario de Perú y Millonarios de Colombia hicieron oficial el anuncio de un cotejo amistoso en pleno Mundial 2026.

Universitario de Deportes sorprendió a sus hinchas al anunciar oficialmente un partido amistoso frente a Millonarios en el estadio Monumental de Ate. La noticia fue publicada de manera simultánea por ambos clubes a través de sus redes sociales y rápidamente generó expectativa por los nombres que volverán a pisar el recinto crema.

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El encuentro marcará el regreso de dos personajes muy identificados con Universitario: Rodrigo Ureña y Fabián Bustos. Tanto el volante chileno como el técnico argentino dejaron una huella importante en la institución merengue, por lo que se espera un recibimiento especial por parte de los aficionados presentes en Ate.

Según la información compartida por ambos clubes, el amistoso entre Universitario vs. Millonarios se disputará el sábado 11 de julio desde las 8:00 PM en el estadio Monumental. El compromiso servirá como preparación para los dos equipos antes de la reanudación de sus respectivos campeonatos oficiales.

La programación del encuentro coincide con la pausa que viven varias ligas debido al desarrollo del Mundial 2026. En ese contexto, tanto Universitario como Millonarios aprovecharán el receso para mantener ritmo competitivo y evaluar variantes de cara al segundo semestre de la temporada.

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Universitario vs. Millonarios tendrán un partido amistoso en el Monumental. (Foto: Universitario)

Rodrigo Ureña y Fabián Bustos regresan al Monumental

Más allá del carácter amistoso del partido, gran parte de la atención estará centrada en el retorno de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental. Ambos fueron protagonistas de momentos importantes en Universitario y ahora volverán defendiendo los colores del conjunto colombiano.

Otro detalle llamativo es que el amistoso se jugará el mismo día en que se disputarán dos partidos de cuartos de final del Mundial 2026, programados para las 4:00 PM y 8:00 PM (hora de Perú). Además, todo apunta a que el encuentro podrá seguirse mediante la señal de L1 MAX y también a través de plataformas digitales oficiales del club crema vía streaming.

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Así anunció Millonarios su partido amistoso ante Universitario en Perú. (Foto: Millonarios)

¿Cuándo es el partido de Universitario vs. Millonarios?

Universitario y Millonarios juegan este sábado 11 de julio desde las 8:00 PM en el estadio Monumental.

¿En qué canal ver el partido de Universitario vs. Millonarios?

El partido entre Universitario vs. Millonarios se podrá ver en vivo y en directo por L1 MAX o por las redes oficiales de ambos clubes, aún por confirmar.

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Datos claves

Universitario vs. Millonarios se jugará el sábado 11 de julio a las 8:00 PM.

Rodrigo Ureña y Fabián Bustos regresarán al estadio Monumental con el equipo colombiano.

La transmisión oficial del partido estará a cargo de la señal de L1 MAX.