Lisandro Alzugaray rompió en llanto tras ser despedido de LDU para fichar por Universitario

El volante argentino se mostró afectado tras dar a conocer su repentina salida del club ecuatoriano. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Lisandro Alzugaray rompió en llanto tras despedirse de LDU.
© Composición Bolavip PerúLisandro Alzugaray rompió en llanto tras despedirse de LDU.

Liga de Quito (LDU) ofreció una conferencia de prensa para despedir a Lisandro Alzugaray, en la que estuvo presente el presidente Isaac Álvarez. Tanto el argentino como el dirigente no pudieron evitar contener la emoción y se mostraron conmovidos frente a los medios de comunicación ante la confirmación de su llegada a Universitario de Deportes.

De esta manera, el mandamás del ‘Rey de Copas de Ecuador’ explicó que la salida del volante se debe a una oferta que resultaba imposible de igualar, por lo que comprendieron la situación y le otorgaron todas las facilidades para que pueda asumir este nuevo desafío.

“Los detalles del contrato son de confidencialidad pero difícilmente nosotros como Liga de Quito podíamos igualar y si nos poníamos en esa situación, quizás no le iba a cumplir a ‘Licha’ y no lo merece. Merece volver un día con nosotros, tal y como se fueron otros jugadores como Carlos Gruezo, ya que van con responsabilidad económica y deportiva”, expresó en primera instancia el directivo.

Lisandro Alzugaray rompió en llanto tras ser despedido de LDU

Posterior a ello, el mismo Lisandro Alzugaray expresó que se marcha contento de LDU tras haber conquistado cuatro títulos importantes en su carrera. Además, reconoció que le resulta doloroso despedirse del club ecuatoriano, aunque señaló que entiende que el fútbol tiene este tipo de situaciones.

Lo que dijo el presidente es que nadie está por encima del club ni de la institución. Agradecer a todos, a la hinchada, a la gente que no se ve, que son los que más trabajan acá y solamente eso, tengo palabras de agradecimiento para todos. Me voy feliz porque en este tiempo logramos cuatro títulos que son para destacar y recalcar porque no es fácil. Agradecer a la hinchada que me ha bancado en todos los momentos, a mis compañeros y de verdad no tengo palabras, solamente eso, agradecer”, señaló.

Asimismo, agregó lo siguiente: “De verdad me duele, pero tocaba despedirse. El fútbol tiene estas cosas. Yo venía con la idea de sumarme al plantel y en poco tiempo se dio esta situación. LDU no pudo hacer el esfuerzo y entiendo que nadie está por encima del club”.

¿Qué piensa Alzugaray sobre el desafío de jugar en Universitario?

Por último, Lisandro Alzugaray inidicó que no será sencillo incorporarse a Universitario de Deportes, ya que es consciente que se trata de uno de los clubes más grandes del Perú y el actual campeón nacional.

“Gaga y Piovi me felicitaron por este nuevo paso porque no es fácil irte del club más grande de Ecuador a llegar al más grande del Perú, no es fácil. Me felicitaron y seguramente en estos días vamos a estar hablando otra vez”, sentenció.

DATOS CLAVES

  • El volante Lisandro Alzugaray se desvinculó de Liga de Quito tras ganar cuatro títulos oficiales.
  • El presidente Isaac Álvarez confirmó que el club ecuatoriano no pudo igualar la oferta económica recibida.
  • Lisandro Alzugaray se incorporará a Universitario de Deportes, actual campeón del fútbol peruano.
