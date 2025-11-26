Mientras Alianza Lima dejará ir a Hernán Barcos, estos clubes quieren ficharlo para el 2026

Luego de una reunión privada, la directiva de Alianza Lima le notificó a Hernán Barcos que no piensan contar con él para el año 2026. Lo que ha sido un duro golpe para la hinchada, la cual tenía al ‘Pirata’ como uno de sus últimos ídolos. Pero ahora dejará el club y ya hay diferentes equipos de otros países que están atentos a la noticia.

Esta tarde se dio a conocer por varios periodistas la noticia sobre la salida del argentino de 41 años de Alianza. El máximo goleador extranjero no podrá continuar su carrera profesional en Matute debido a que no lo tienen en sus planes. Ahora tendrá una tarea complicada en busca de un nuevo equipo para seguir haciendo goles.

Hernán Barcos en Alianza Lima (Foto: Getty).

¿Qué equipos quieren a Hernán Barcos?

Pese a sus 41 años, Hernán Barcos es un jugador que ha hecho una gran temporada en Alianza. Demostrando que está en vigencia, por esa razón hay varios interesados en contar con sus servicios y posiblemente pueda tener un buen tiempo para definir en donde irá a parar el 2026.

Uno de ellos es el Albion Football Club, club que recién ascendió en Uruguay y que incluso han tenido contacto con el argentino. “Sí me han hablado”, fue lo que respondió hace poco, eso sí, su prioridad era quedarse en Matute. Pero con la situación adversa, es una de las opciones que tiene.

En Colombia también quieren al delantero, el Deportivo Cali es el interesado en contar con Barcos. Incluso hace poco se conoció que habría dialogo entre ambas partes. “El Deportivo Cali está en conversaciones por el delantero de Alianza Lima de Perú, Hernán ‘Pirata’ Barcos”, se pudo conocer en el portal ‘Fichajes del Fútbol Colombiano.

En Ecuador dieron a conocer que Barcos no le disgustaría volver a LDU, club en el cual también terminó siendo una gran figura. En conversaciones con Sebastián Aconda le manifestó que si estaría interesado: “Ojalá pueda volver”.

En el Perú hay un par de clubes que le están haciendo ‘ojitos’ a Barcos. Cusco FC es uno de ellos, Miguel Rondelli no dejó de mostrar interés en ‘Estudio Fútbol’, eso sí, considera que sería difícil por un tema económico. Ahora, Sporting Cristal es otro de los que se ha especulado, necesitan un 9 y no verían con malos ojos contratarlo, según indicó Líbero.

Datos Claves

Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima para el año 2026 por decisión directiva.

El argentino de 41 años es considerado el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima.