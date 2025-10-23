¿A qué hora juega LDU vs. Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025?

Llegó el momento de vivir la semifinal de la Copa Libertadores 2025 entre LDU y Palmeiras, que se disputará este jueves 23 de octubre en las instalaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado, en la ciudad de Quito.
Por su parte, el cuadro ecuatoriano llega a este encuentro luego de registrar dos contundentes victorias ante Barcelona SC en la Serie A de Ecuador y San Antonio en la Copa Ecuador, por lo que espera continuar con su racha ganadora en esta fase del certamen continental.
En tanto, el equipo brasileño, que es uno de los favoritos para llevarse el título, llega tras caer frente a Flamengo en el Brasileirao. No obstante, sabe que el partido en Quito será fundamental para reivindicarse frente a su afición y fortalecer su posición en esta serie rumbo a la gran final.
Sin duda alguna, es un compromiso que promete muchas emociones y que los aficionados no querrán perderse. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.
¿A qué hora juega LDU vs. Palmeiras?
En esta nota te presentamos los horarios en distintos países para que puedas seguir sin perderte ni un solo minuto del partido de ida entre LDU y Palmeiras, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:30 horas
- México: 18:30 horas
- Estados Unidos: 20:30 horas (Florida, Washington y Nueva York) y 7.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 02:30 horas (viernes 24)
¿Dónde ver LDU vs. Palmeiras EN VIVO?
Si quieres disfrutar del partido entre LDU y Palmeiras en vivo, online y gratis por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, deberás sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Fox Sports, Telefe, Pluto TV, Disney+
- Brasil : Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
- Chile: ESPN Premium, Chilevisión, Pluto TV, Disney+
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN Colombia
- Paraguay: ESPN, Pluto TV, Disney+
- Perú: Disney+, ESPN Colombia
- México: ESPN 2, Pluto TV, Disney+
- Uruguay: ESPN, Pluto TV, Disney+
- Venezuela: ESPN, Pluto TV, Disney+
