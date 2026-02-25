Hinchas de Sporting Cristal fueron atacados por presuntos barristas de Sport Boys tras duelo por Copa Libertadores

Lo que tenía que ser una gran fiesta, por muy poco termina en una importante tragedia. Esto debido a que en el Perú, las barras siguen siendo un problema para la sociedad que ama el fútbol. Tras la victoria de Sporting Cristal frente a 2 de Mayo por Copa Libertadores se registraron enfrentamientos entre barras en el Callao.

Hinchas de Sport Boys habrían salido en busca de un enfrentamiento contra los aficionados ‘celestes’. Podemos ver por ejemplo, supuestos barristas atacando custers y buses que transitaban con normalidad con pirotecnia. Lo cual, pudo haber ocasionado algún daño importante. Se pueden ver duras imágenes de incluso, personas saliendo despavoridos de los vehículos intentando salvaguardar su integridad.

Duras imágenes de enfrentamiento:

Por otro lado, en la avenida La Marina también se pudo ver este enfrentamiento entre las barras mencionadas. Esto incluso se puede ver que fue antes y después del partido, pues se puede apreciar en un video tomado con luz de día, que ya se podía ver un conflicto entre estas dos facciones que se vieron involucradas en este lamentable escenario.

Barristas se enfrentan en plena avenida La Marina:

En este caso, lamentablemente no había los efectivos necesarios para poder cubrir esta emergencia. Así lo pudo dar a conocer Luis Carrillo Pinto, quien compartió las duras imágenes de este enfrentamiento que por suerte no terminó en alguna pérdida humana. Solamente heridos que se vienen recuperando del duro susto que vivieron en el Callao.

Barristas de Sport Boys y Sporting Cristal en enfrentamiento:

¿La Conmebol puede sancionar a Sporting Cristal?

Por el momento no se conoce si es que la Conmebol puede llegar a presentar alguna sanción para el cuadro de Sporting Cristal. Esto se podría saber próximamente, puesto que el máximo ente del fútbol sudamericano es bastante riguroso con algunos temas en sus torneos. Por lo que podría darse una sanción económico a lo mucho.

Así que no corre ningún riesgo que se pueda dar una sanción que pueda afectar el próximo partido en la fase 3 contra Carabobo. Lo que si es cierto, que este enfrentamiento hace un llamado importante para las autoridades a tener mayor cuidado en este tipo de encuentro. Pues podría darse más adelante lo misma situación entre barristas.

Se espera que Sporting Cristal continúe usando el estadio Miguel Grau para disputar este torneo internacional. Esto debido a que el estadio Nacional no se encuentra en las óptimas condiciones por diversos conciertos o actividades extradeportivas que se han presentado últimamente.

Datos Claves