Los últimos dos refuerzos que podrían llegar a Universitario según importante medio internacional

Universitario de Deportes todavía no ha cerrado su plantel al 100%, está en la búsqueda de unos cuantos fichajes más. Por ese motivo es que se ha conocido mediante un medio internacional que hay dos jugadores internacionales que podrían en cualquier momento firmar con los ‘cremas’. Siendo los últimos refuerzos con miras a la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Según lo que se ha podido conocer mediante Transfermarkt, el cuadro de Ate está detrás de los pasos de Iván Tapia y Gonzalo Mastriani. Ambos son jugadores que interesante en ‘Tienda Crema’. Podrían ser tomados en cuenta para cerrar el plantel en caso puedan tener los cupos necesarios para poder firmarlos.

Iván Tapia en Barracas (Foto: Getty).

Recordemos que hay un tema con la nacionalidad de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. De lograr que ambos puedan tener sus papeles listos, entonces no ocuparán plaza de extranjeros. Así que habrá que estar atentos, de lo contrario tan solo quedaría un lugar si es que se habilita el poder tener hasta 7 extranjeros como sería la nueva regla en la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Por ahora el que parece que estaría más próximo a llegar es Tapia. Quien se encuentra libre, por lo que tendría muchas posibilidad de fichar con los ‘cremas’. Hace poco dejó el cuadro de Barracas, así que podría ocupar un puesto en la volante de los ‘merengues’.

Mientras tanto, Mastriani es un poco más complicado ya que tiene contrato vigente con Athletico-Paranaense hasta el 2026. Así que solo rompiendo su rúbrica o terminando en un préstamo podría darse esta contratación. Lo cual pone este fichaje en uno más difícil. Pero teniendo en cuenta la demora en la llegada de Sekou Gassama, no sería descabellado.

Gonzalo Mastriani en Botafogo (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario hizo un giro inesperado en la Liga 1 y ya definió quién será su séptimo extranjero

Los fichajes de Universitario de Deportes este 2026

Este año el cuadro ‘crema’ no ha logrado hacer muchas incorporaciones para tener un equipo más potente. Javier Rabanal junto a la directiva han decidido mantener la base del equipo campeón, haciendo uno que otro fichaje. Dejando en claro que están buscando seguir la línea con la cual ya pudieron ser tricampeones nacionales.

Entre las contrataciones que se han hecho tenemos a Caín Fara, quien llega como nuevo central con 31 años de edad. Llega proveniente de Atlanta de la Segunda de Argentina. Héctor Fértoli por su lado está a préstamo desde Racing Club de Argentina. Mientras que el último fichaje es Sekou Gassama quien llega gratis.

Lista de fichajes de Universitario:

Caín Fara

Héctor Fértoli

Sekoy Gassama

Publicidad

Publicidad

Datos Claves