Pese a que Universitario ganó ante UTC, el jugador que más critican los hinchas: “Perjudica más de lo que aporta”

Universitario de Deportes volvió a hacer respetar la casa y consiguió un importante triunfo ante UTC. Pero a pesar de haber sumado tres puntos en su estadio, la hinchada no se mostró muy contenta con un jugador. El cual terminó siendo duramente criticado en las redes sociales por no haber tenido el mejor de los partidos.

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Estamos hablando de Williams Riveros, que no volvió a tener el mejor de sus partidos. El paraguayo es alguien que termina siendo muy irregular, teniendo momentos muy buenos, pero otros en el que termina perjudicando a su equipo. En este caso, terminó dejando a la ‘U’ con 10 hombres por una jugada temeraria en el medio del campo.

En las redes sociales dejaron en claro que su aporte no está siendo el mejor. Por esa razón, no se dudó un solo momento en criticar su accionar en el partido. Acá podemos ver como @rodrrodrigoigo termina explicando como el central es más perjudicial que un aporte en el 11 titular. Más incluso, también reafirma que por haber reprobado el examen de nacionalización, perjudicó bastante al equipo.

Hinchas critican a Riveros (Foto: X).

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Por otro lado, los hinchas están un poco divididos en sus mensajes en redes. Por un lado, están los que esperan que Riveros ya no siga en el club, ya que consideran que no está dando el nivel que se espera de él. Mientras que también, hay unos cuantos que piensan que la roja que sufrió no era para tanto. Así como los que se lamentan su accionar y solo lo insultan.

Hinchas molestos con Williams Riveros (Foto: X).

¿Por qué expulsaron a Williams Riveros?

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Recién estaba iniciando el segundo tiempo, hay una acción en el mediocampo y Williams Riveros intentó cortar la jugada. Al hacerlo, termina barriéndose en busca del balón, el cual termina ganando. Parecía esto una jugada cualquiera, pero en ese momento el juez central es advertido para que pueda ver nuevamente la jugada en el VAR.

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Es así como va a revisar la jugada, viéndola muy bien el árbitro se percata como el el paraguayo primero pisa a su rival. Esto fue lo que llamó la atención, pues ya había expulsado a Dylan Caro por un pisotón en el primer tiempo. Por lo que siguió con su mismo pensamiento, terminando por decidir que también la jugada ameritaba una cartulina roja.

Así fue la expulsión de Williams Riveros:

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¿Cuántos rojas tiene Williams Riveros en Universitario?

El cuadro de Universitario de Deportes ha sido el único club en el que Williams Riveros ha sabido lo que es irse antes a las duchas. En todo el tiempo como futbolista nunca había terminado de ser expulsado en ninguno de los 5 clubes en los que estuvo. Eso sí, en el cuadro ‘crema’ es donde más partidos ha llegado a jugar.

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En sí, en 122 partidos con el escudo de Universitario de Deportes, el central ha sido expulsado en 4 oportunidades. Una de ellas fue viendo la doble tarjeta amarilla, mientras que las otras rojas se dieron de forma directa.

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