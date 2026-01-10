Es tendencia:
Universitario hizo un giro inesperado en la Liga 1 y ya definió quién será su séptimo extranjero

Si se aprueba la medida del séptimo extranjero para la Liga 1, que está al 99.9%, la 'U' irá por este jugador.

Por Aldo Cadillo

Universitario va por séptimo extranjero.
© Producción Bolavip.Universitario va por séptimo extranjero.

Universitario ya se mueve en silencio ante un posible cambio clave en la Liga 1 y tiene listo un nombre que podría sacudir el mercado. Si se aprueba oficialmente que los clubes puedan alinear un séptimo extranjero, el cuadro crema irá con todo por Iván Tapia, volante argentino con pasado en Barracas Central y San Lorenzo, según reveló el periodista Germán García Grova.

La posibilidad de ampliar el cupo de extranjeros cambiaría por completo el escenario para los grandes del fútbol peruano y en Ate no quieren perder tiempo. Universitario entiende que esta medida le daría margen para sumar un refuerzo de jerarquía sin sacrificar su estructura actual, algo clave pensando en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Iván Tapia no es un nombre cualquiera. Es hijo de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, pero también es un futbolista con recorrido propio. Se desempeña como volante, tiene experiencia en Primera División de Argentina y conoce contextos de presión, algo que en Universitario valoran especialmente para un plantel acostumbrado a pelear títulos.

Desde el entorno crema ven en Tapia un perfil ideal para potenciar la mitad de la cancha: dinámico, con lectura táctica y capacidad para adaptarse a distintos esquemas. Su llegada dependerá exclusivamente de que la Liga 1 oficialice el séptimo extranjero, una decisión que podría redefinir el mercado local en cuestión de días.

Universitario va por el argentino Iván Tapia. (Foto: X)

Universitario va por Iván Tapia

Universitario está a la espera que se oficialice el séptimo extranjero por parte de la Liga 1 o, en otro caso que también le favorecería, las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, cosa que se libera un cupo y los cremas pueden fichar a Iván Tapia.

El interés por Iván Tapia ya está sobre la mesa y el movimiento sería inmediato. En Ate entienden que cada detalle cuenta y que, con esta oportunidad reglamentaria, pueden dar un nuevo golpe estratégico en su camino por mantenerse en la cima del fútbol peruano.

Iván Tapia podría fichar por Universitario. (Foto: Barracas Central)

¿Cuánto vale actualmente Iván Tapia?

Iván Tapia vale 1,2 millones de euros en sus actuales 27 años, según el último reporte de Transfermarkt de diciembre del 2025.

¿Qué jugadores extranjeros tiene Universitario?

Universitario cuenta con seis jugadores extranjeros actualmente como los argentinos Matías Di Benedetto, Héctor Fértoli y Caín Fara y además el paraguayo Williams Riveros, el senegalés Sekou Gassama y el ecuatoriano José Carabalí.

Datos claves

  • Universitario busca fichar al volante argentino Iván Tapia, exjugador de Barracas Central.
  • La llegada de Tapia depende de que la Liga 1 apruebe el séptimo extranjero.
  • Las nacionalizaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto también habilitarían el fichaje.
