Universitario vs UTC: el once que alista Javier Rabanal para quedarse con los tres puntos

Universitario de Deportes necesita hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la pelea por los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1, por lo que deberá imponerse ante UTC en elestadio Monumental.

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Con ese objetivo, tanto Javier Rabanal como Carlos Bustos se encuentran preparando sus respectivas alineaciones para lo que será el emocionando compromiso en Ate.

Alineación de Universitario

Ante la suspensión de Jairo Concha, Universitario tendría como principal novedad el regreso de Horacio Calcaterra. El técnico Javier Rabanal mantendría la base del equipo que viene utilizando, con Alex Valera como referente en ataque en busca de seguir sumando goles.

Cabe resaltar que, para este duelo,el DT español no estará en el banquillo luego de recibir una sanción de cuatro fechas por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF tras el incidente con hinchas de Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo semanas atrás. En su lugar, estará su asistente Santiago Lemus.

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En ese sentido, así formaría la ‘U’ ante UTC: Diego Romero, Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Jesús Castillo, Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, José Carabalí, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

ver también Universitario pedirá sanción contra Paolo Guerrero tras castigos para Jairo Concha y Javier Rabanal

Alineación de UTC

En tanto, UTC llega motivado tras vencer 2-1 a Comerciantes Unidos y se ubica tercero con 14 puntos. El equipo dirigido por Carlos Bustos buscará seguir en la pelea y dar la sorpresa ante el cuadro ‘crema’, manteniendo una alineación similar a la de la última jornada.

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Bajo ese contexto, este sería el once con el que saldría al campo: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Cantt, Lliuya, Camacho; Arroyo, Muñoz.

¿Cuándo juega Universitario vs UTC?

Universitario volverá a la acción en la Liga 1 cuando se enfrente a UTC por la séptima jornada del Torneo Apertura. Dicho partido se llevará a cabo hoy, sábado 14 de marzo, a partir de las 20:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Monumental.

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DATOS CLAVES

Santiago Lemus reemplazará al sancionado Javier Rabanal en el banquillo de Universitario de Deportes.

El conjunto crema enfrentará a UTC hoy, sábado 14 de marzo, a las 20:30 horas.

Horacio Calcaterra regresará a la alineación titular ante la suspensión del volante Jairo Concha.

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