Tras la sanción impuesta al entrenador Javier Rabanal, Universitario tomó una decisión urgente para no alterar la planificación deportiva en el Torneo Apertura. El club crema designó de manera interina al reemplazo del estratega español, quien asumirá el mando del equipo en los próximos compromisos del torneo.

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Se trata de Santiago Lemus, él será el encargado de dirigir al conjunto merengue durante los cuatro partidos en los que Javier Rabanal no podrá estar en el banquillo. En ese periodo, Universitario deberá afrontar duelos importantes frente a UTC de Cajamarca, Comerciantes Unidos, Alianza Lima y Garcilaso.

La suspensión del técnico español fue determinada por la Comisión Disciplinaria tras los incidentes ocurridos al final del partido entre Sporting Cristal y Universitario. En ese encuentro, Rabanal protagonizó un tenso cruce verbal con hinchas celestes ubicados en las tribunas del Estadio Alberto Gallardo.

Debido a ese episodio, el entrenador recibió una sanción de cuatro fechas, lo que obligó al club crema a reorganizar rápidamente su comando técnico para los partidos que se aproximan en el calendario del Torneo Apertura.

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Santiago Lemus y Javier Rabanal dirigiendo a Universitario. (Foto: Universitario)

Universitario toma decisión tras suspensión de Rabanal

Mientras tanto, Universitario mantiene su postura de apelar el castigo con la intención de lograr una reducción de la sanción, al menos el 50%. La dirigencia considera que el fallo puede revisarse y espera obtener una respuesta en los próximos días.

ver también ¿Javier Rabanal deja Universitario? La fuerte reacción del técnico tras la suspensión de cuatro fechas

En ese contexto, Santiago Lemus asumirá temporalmente la conducción del equipo con la misión de mantener el rumbo deportivo del club, especialmente en partidos claves que podrían marcar el camino de Universitario en la lucha por el título del Torneo Apertura.

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Santiago Lemus será el reemplazo de Javier Rabanal en Universitario. (Foto: Universitario)

¿Quién será el reemplazo de Javier Rabanal en Universitario?

Universitario designó a Santiago Lemus como el reemplazo de Javier Rabanal durante las cuatro fechas que el técnico español estará suspendido. Lemus es el asistente técnico del DT y junto a él han trabajado en Independiente del Valle de Ecuador, club con el que son campeones.

Datos claves

Santiago Lemus asumirá como técnico interino de Universitario tras la sanción de Javier Rabanal.

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La Comisión Disciplinaria impuso una suspensión de cuatro fechas al estratega español Javier Rabanal.