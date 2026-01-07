“No aprobaron”: el nuevo dolor de cabeza que Williams Riveros y Matías Di Benedetto generan en Javier Rabanal

Parece que el tricampeón del fútbol peruano empieza el 2026 con varios inconvenientes. Se pudo conocer que Universitario de Deportes, en principio, no podría contar ni con Williams Riveros ni con Matías Di Benedetto en el inicio de la Liga 1. Dicha situación significa un nuevo dolor de cabeza para Javier Rabanal, quien ahora mismo ya viene trabajando en las sesiones de pretemporada.

Resulta que Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron el examen de nacionalización en su primer intento y deberán esperar hasta fin de mes para volver a intentarlo, con lo cual recién para mediados de febrero podrían ser inscritos oficialmente en Universitario de Deportes y cuando el campeonato, en el papel, ya esté en curso si es que las condiciones se concretan.

“¡Lo último! Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron su examen de nacionalización. Sin embargo, rendirán por segunda vez la prueba el viernes 30 de enero. Si consiguen aprobarlo, en Universitario calculan que entre el 15 y 20 de febrero podrían nacionalizarse”; reveló el periodista deportivo Silvio Valencia a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a las novedades en la ‘U’.

Las complicaciones que generan los casos de Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario

Además de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto son titulares en Universitario de Deportes, o en todo caso lo vienen siendo durante las últimas temporadas, el hecho de que hayan reprobado el examen de nacionalización complicaría las planificaciones de Javier Rabanal ya que por el momento no podrían sumar a más refuerzos desde el extranjero.

Caín Fara (Argentina), José Carabalí (Ecuador), Héctor Fértoli (Argentina) y Sekou Gassama (Senegal) son los foráneos de la ‘U’ en la actualidad. A menos de que en las próximas horas se oficialice la información de que los equipos de Liga 1 podrían contar con un máximo de 7 extranjeros en las plantillas, todo parece indicar que el comando técnico deberá lidiar con este complejo escenario.

Los amistosos confirmados de Universitario antes del inicio de la Liga 1 2026

Yendo al ámbito netamente futbolístico, Universitario de Deportes confirmó algunos amistosos internacionales en la previa del inicio de la Liga 1 2026. Primero enfrentarán a Sport Boys el sábado 17 de enero en Campo Mar, luego jugarán frente a FBC Melgar el martes 20 de enero en el Estadio Monumental y finalmente recibirán a Universidad de Chile el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental en la denominada ‘Noche Crema‘.

