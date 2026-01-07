Es tendencia:
Universitario

Golpe inesperado en Universitario: Mientras esperan noticias de Sekou Gassama, pierden definitivamente a Michael Hoyos

El mundo de Universitario está alterado tras no saber nada sobre Sekou Gassama y ahora se descartó para siempre a Michael Hoyos.

Por Aldo Cadillo

Michael Hoyos no llega a Universitario.
Universitario enfrenta un escenario preocupante en ataque tras iniciar la pretemporada. Mientras el club crema sigue esperando la llegada del delantero Sekou Gassama, operación que hoy está en duda por temas familiares del jugador, se confirmó una noticia que golpea directamente la planificación ofensiva.

Y es que Michael Hoyos quedó definitivamente descartado para Universitario. El atacante jugará en Newell’s Old Boys de Rosario por un año, luego de cerrar su salida de Independiente del Valle de Ecuador, club donde tuvo continuidad y protagonismo.

La situación genera alarma en Ate porque Hoyos era una opción real y avanzada para reforzar el ataque. Su conocimiento del medio, experiencia internacional y polifuncionalidad lo convertían en una alternativa valiosa, sobre todo en un contexto donde el club necesita soluciones inmediatas.

El panorama se complica aún más por la incertidumbre alrededor de Sekou Gassama. El delantero, que debía ser el ‘9’ extranjero del proyecto, podría no llegar finalmente, dejando a Universitario sin el refuerzo clave que había planificado para liderar el ataque en Liga 1 y Copa Libertadores.

Michael Hoyos jugará en Newell’s. (Foto: X)

¿Por qué se demora la llegada de Sekou Gassama a Universitario?

Universitario anunció a Sekou Gassama, pero el delantero todavía no llega al Perú. Si bien debió presentarse en el inicio de la pretemporada, se conoció que tenía “plazo” hasta el 15 de enero. Ahora los días corren y tal parece que el fichaje del atacante se caerá pues no cumpliría con la fecha estimada.

Beneficia a Alianza y a Universitario, la Liga 1 aprobó excepcional medida que nadie vio venir

Beneficia a Alianza y a Universitario, la Liga 1 aprobó excepcional medida que nadie vio venir

Así, Universitario entra en una zona de riesgo. Sin Gassama confirmado y con Hoyos ya fuera del radar, la ‘U’ pierde tiempo y margen de maniobra en el mercado. A días del inicio de la pretemporada, la gran pregunta queda instalada: ¿llegará el delantero que necesita el equipo o el 2026 empezará con una carencia que puede costar caro?

Sekou Gassama fichó por Universitario, pero todavía no llega. (Foto: Universitario)

¿Cuánto vale actualmente Michael Hoyos?

Michael Hoyos vale 300 mil euros actualmente a sus 34 años, según la última versión oficial de Transfermarkt de diciembre del 2025.

¿Cuánto vale actualmente Sekou Gassama?

Sekou Gassama vale 250 mil euros actualmente a sus 30 años, según la última versión oficial de Transfermarkt de octubre del 2025.

Datos claves

  • Michael Hoyos jugará en Newell’s Old Boys y queda descartado para reforzar a Universitario.
  • Fichaje de Sekou Gassama peligra por temas familiares y plazo límite del 15 de enero.
  • Universitario enfrenta problemas ofensivos en pretemporada de cara a la Liga 1 y Libertadores.
Aldo Cadillo
