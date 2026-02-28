Universitario recibió un golpe de último minuto en la previa del duelo ante FC Cajamarca, luego de que se confirmara la posible baja de un titular importante para el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026.

Publicidad

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta informó que César Inga presenta molestias musculares y todo apunta a que no será arriesgado. “César Inga con molestias musculares y no concentraría ante FC Cajamarca. Se define terminando la práctica, pero no lo quieren arriesgar”, detalló el comunicador.

La posible ausencia del lateral representa un problema para el comando técnico de Javier Rabanal, que pierde una variante habitual en un encuentro que consideran clave para sostener el ritmo en el campeonato.

Pero no sería la única baja. Peralta también confirmó que Horacio Calcaterra tampoco concentrará para este compromiso, lo que reduce aún más las opciones del mediocampo merengue.

Publicidad

Publicidad

César Inga con Universitario. (Foto: Universitario)

Calcaterra no juega en el Universitario vs. Cajamarca e Inga en suspenso

Ante este panorama, Universitario deberá reacomodar piezas para el choque de este domingo 1 de marzo desde las 6:00 PM en el estadio Monumental, en un duelo donde busca hacerse fuerte como local.

ver también El fuerte mensaje de Hernán Barcos que incomoda a Universitario previo al partido ante FC Cajamarca

La decisión final sobre Inga se tomará tras la última práctica, pero en tienda crema ven conveniente priorizar su recuperación y evitar riesgos que puedan agravar la molestia muscular en pleno arranque del torneo.

Publicidad

Publicidad

Universitario entrenando para el partido ante FC Cajamarca. (Foto: Universitario)

¿En qué canal ver el partido entre Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura?

El partido entre Universitario vs. FC Cajamarca se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y a través de su canal exclusivo L1 MAX. Además, también podrás seguir el partido gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca por el Torneo Apertura?

Universitario y FC Cajamarca juegan desde las 6:00 PM de este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate. Hay que mencionar que el partido es válido por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

César Inga es duda en Universitario por molestias musculares ante FC Cajamarca.

El mediocampista Horacio Calcaterra quedó descartado y no concentrará para el compromiso.

Universitario enfrenta a Cajamarca este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental.

Publicidad