Universitario de Deportes

Tras el 1-0 a FC Cajamarca, los hinchas de Universitario dictan sentencia sobre el debut de Miguel Silveira

Miguel Silveira tuvo su tan ansiado debut en Universitario de Deportes y los hinchas no dudaron en dictar sentencia.

Por Bruno Castro

Miguel Silveira.
© Captura L1 MaxMiguel Silveira.

Universitario de Deportes sufrió más de la cuenta para poder vencer al cuadro de FC Cajamarca. No obstante, se dio una buena noticia que fue el debut de Miguel Silveira, el único extranjero que hasta la fecha no había tenido oportunidades de lograr estar en cancha. Pero esta vez tuvo unos minutos para mostrarse ante los hinchas.

Publicidad

En este caso, hay una opinión dividida entre los hinchas del cuadro ‘crema’. Están los que están más que contentos con la aparición del brasileño, que lo vieron con muy buena actitud, sin mencionar que hasta lo han llegado a comparar con Piero Quispe. Por lo que están contentos con su aparición en cancha, seguramente conforme pasen los partidos, logre tener más chances de mostrarse.

Hinchas felices con Miguel Silveira (Foto: X).

Por otro lado, también están los hinchas que no lo ven muy bien. Ya que consideran que es alguien que finge mucho al estilo de Neymar, lo cual no termina de agradar. Lo cierto, que no dejó una mala impresión y que hasta ahora tiene el visto bueno de la hinchada. Dependerá del joven atacante demostrar en cancha que es útil para el equipo.

Publicidad
Hincha critica a Miguel Silveira (Foto: X).

Los números de Miguel Silveira ante FC Cajamarca

En este caso Miguel Silveira no tuvo tanto tiempo para mostrarse en el campo de juego. Ingresó a los 76 minutos por Jairo Concha, esto le permitió estar 14 minutos en cancha más el agregado. No dejando mucho tiempo para que realmente pueda llegar a mostrarse como debería de ser.

En el tiempo mencionado, tuvo una opción clara de gol que no logró concretar debido a la velocidad de la jugada. Siendo una ocasión importante que tuvo para definir a los 89 minutos. Luego, tenemos los pases que dio que en total fueron 5 de 5, uno de estos terminó siendo un pase clave en ataque. Por último, en defensa no estuvo nada mal con 5 duelos en el suelo, de los cuales ganó 3.

Publicidad

Datos Claves

  • El brasileño Miguel Silveira debutó oficialmente con Universitario ingresando al minuto 76 por Jairo Concha.
  • Miguel Silveira completó 5 de 5 pases y ganó 3 de 5 duelos defensivos terrestres.
  • El atacante falló una ocasión clara de gol al minuto 89 ante FC Cajamarca.
