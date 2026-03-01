Tras el 1-0 a FC Cajamarca, los hinchas de Universitario dictan sentencia sobre el debut de Miguel Silveira

Universitario de Deportes sufrió más de la cuenta para poder vencer al cuadro de FC Cajamarca. No obstante, se dio una buena noticia que fue el debut de Miguel Silveira, el único extranjero que hasta la fecha no había tenido oportunidades de lograr estar en cancha. Pero esta vez tuvo unos minutos para mostrarse ante los hinchas.

En este caso, hay una opinión dividida entre los hinchas del cuadro ‘crema’. Están los que están más que contentos con la aparición del brasileño, que lo vieron con muy buena actitud, sin mencionar que hasta lo han llegado a comparar con Piero Quispe. Por lo que están contentos con su aparición en cancha, seguramente conforme pasen los partidos, logre tener más chances de mostrarse.

Hinchas felices con Miguel Silveira (Foto: X).

Por otro lado, también están los hinchas que no lo ven muy bien. Ya que consideran que es alguien que finge mucho al estilo de Neymar, lo cual no termina de agradar. Lo cierto, que no dejó una mala impresión y que hasta ahora tiene el visto bueno de la hinchada. Dependerá del joven atacante demostrar en cancha que es útil para el equipo.

Hincha critica a Miguel Silveira (Foto: X).

Los números de Miguel Silveira ante FC Cajamarca

En este caso Miguel Silveira no tuvo tanto tiempo para mostrarse en el campo de juego. Ingresó a los 76 minutos por Jairo Concha, esto le permitió estar 14 minutos en cancha más el agregado. No dejando mucho tiempo para que realmente pueda llegar a mostrarse como debería de ser.

En el tiempo mencionado, tuvo una opción clara de gol que no logró concretar debido a la velocidad de la jugada. Siendo una ocasión importante que tuvo para definir a los 89 minutos. Luego, tenemos los pases que dio que en total fueron 5 de 5, uno de estos terminó siendo un pase clave en ataque. Por último, en defensa no estuvo nada mal con 5 duelos en el suelo, de los cuales ganó 3.

