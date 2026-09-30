Para que llegue Fabián Bustos: Universitario le paga importante suma de dinero a Héctor Cúper por rescisión

Fabián Bustos regresa a Universitario de Deportes para esta nueva etapa. Pero, deberás conocer cuánto le pagarán a Héctor Cúper para echarlo.

El ambiente futbolístico en Ate dio un giro determinante tras confirmarse de manera oficial el término del contrato entre la directiva merengue y el experimentado director técnico argentino Héctor Cúper. La dirigencia del club decidió dar por concluido su proceso al frente del primer equipo para acelerar la llegada de Fabián Bustos como nuevo estratega de la institución crema.

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La cuantiosa indemnización del contrato

Sin embargo, desvincular a un estratega de la jerarquía internacional de Cúper antes de que venciera su contrato obligó a la administración a asumir un impacto económico considerable. Para ejecutar la salida inmediata del comando técnico saliente y quedar con el camino despejado para el nuevo cuerpo técnico, la entidad estudiantil tuvo que activar las cláusulas estipuladas al momento de su firma.

Héctor Cúper cobrará importante rescisión de contrato. (Foto: X).

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, la desvinculación contractual requirió desembolsar un monto correspondiente a tres mensualidades completas de sueldo. Esta penalización por rescisión anticipada abarcó tanto la remuneración de Héctor Cúper como la de sus asistentes directos dentro del comando técnico.

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El firme compromiso de la directiva

El desembolso económico significó una decisión firme por parte de la alta directiva con el propósito de dar un golpe de timón en el área deportiva de la institución. En la dirigencia prevaleció la convicción de que era indispensable realizar este esfuerzo financiero para asegurar un cambio en el liderazgo del plantel en este tramo de la temporada.

Para mitigar el impacto operativo mientras se finiquitan los detalles logísticos de la llegada del nuevo estratega, la institución designó a Piero Alva para asumir la conducción del equipo de manera interina. El entrenador de menores encabeza los entrenamientos en Campo Mar con miras a sostener la exigencia física y táctica del grupo de jugadores.

El esperado retorno de Fabián Bustos

La llegada de Fabián Bustos genera una alta expectativa entre la hinchada merengue debido al conocimiento previo que tiene del medio local y a su reciente historial de éxitos con el club. El estratega argentino retorna con el objetivo central de replantear la propuesta de juego y mantener al equipo en la pelea firme por el título nacional.

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El cambio de mando se produce en un momento de definición en la Liga 1, donde cada punto disputado resulta trascendental para las aspiraciones institucionales de Universitario. La dirigencia confía en que la experiencia de Bustos sirva para potenciar el rendimiento individual de los futbolistas y asegurar el volumen ofensivo que exige la camiseta merengue.

Universitario se pone en regla legal

Con el acuerdo económico resuelto con Héctor Cúper y los contratos en regla, Universitario de Deportes apunta a cerrar esta transición en la banca para concentrarse de lleno en sus siguientes compromisos oficiales. El cuadro estudiantil buscará que este cambio de timón rinda frutos inmediatos en el terreno de juego para alegría de sus aficionados.

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