Héctor Cúper dirigió entrenamiento y sigue como DT de Universitario

Tras un fin de semana de muchas especulaciones, el DT de Universitario se mantiene en el cargo. Pese a ello, la administración seguiría evaluando su continuidad.

Héctor Cúper dirigió el entrenamiento de Universitario de Deportes este lunes 28 de septiembre y, así, continúa en su cargo como director técnico del primer equipo. A pesar de que durante los últimos días hubo muchas especulaciones, por ahora, no hay una decisión final que haya trascendido por parte de la administración encabezada por Franco Velazco.

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Héctor Cúper y su comando técnico trabajaron con normalidad en Campo Mar este lunes, por lo que su trabajo sigue en pie. De todas maneras, su puesto sigue en evaluación de acuerdo a múltiples fuentes. En todo caso, se espera que Franco Velazco se manifieste públicamente sea por la situación del entrenador o para negar cualquier salida y cuestionar todo lo que ha sucedido en los anteriores días.

Franco Velazco, administrador de Universitario, no ha tomado una decisión (Universitario oficial).

Así, por lo menos, salvo algún cambio de último momento, el entrenador mantiene su cargo, aunque no tiene margen de error. Le quedan siete fechas del Torneo Clausura 2026, su principal objetivo, para seguir con chances de lograr el tetracampeonato nacional.

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Por supuesto, el panorama genera dudas debido a las últimas actuaciones del equipo ‘crema’, sumado a la dura derrota ante Deportivo Garcilaso. Por eso, el objetivo durante estos entrenamientos es corregir lo que haya que corregir y, sobre todo, recuperar la confianza para afrontar la parte final del certamen.

Héctor Cúper se mantiene en Universitario, pese a rumores de salida

Durante la tarde de este lunes, han trascendido algunas informaciones sobre una inminente salida de Héctor Cúper y la llegada de Fabián Bustos como entrenador. El periodista Giancarlo Granda fue uno de los que mencionó esta información, pero la realidad es que, hasta ahora, nada de eso ocurrió.

El periodista Gustavo Peralta, en el programa Hablemos de MAX (L1MAX), aseguró que “no es verdad que Héctor Cúper ha dejado de ser técnico de Universitario”. Y también aclaró que “tampoco es verdad que Fabián Bustos ya esté viajando para ser técnico de la ‘U'”.

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🎙️@Gustavo_p4: "NO ES VERDAD QUE CÚPER HA DEJADO DE SER TÉCNICO DE LA U. TAMPOCO ES VERDAD QUE FABIÁN BUSTOS YA ESTÉ VIAJANDO PARA SER TÉCNICO DE LA U".#HablemosDeMAX



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/s0je7MenMs — L1MAX (@L1MAX_) September 28, 2026

Por lo cual, la situación es la siguiente: Héctor Cúper sigue como entrenador de Universitario. No hubo ninguna comunicación de Franco Velazco o alguien de la administración ‘crema’ con el entrenador y, ciertamente, no hay ninguna propuesta aún para Fabián Bustos.

DATOS CLAVE

Héctor Cúper dirigió el entrenamiento de Universitario el lunes 28 de septiembre.

dirigió el entrenamiento de Universitario el lunes 28 de septiembre. Siete fechas restan del Torneo Clausura 2026 para el objetivo del tetracampeonato crema.

restan del Torneo Clausura 2026 para el objetivo del tetracampeonato crema. Fabián Bustos no tiene ninguna propuesta oficial de la administración de Franco Velazco.