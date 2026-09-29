La cruda reacción de los hinchas de Universitario tras la salida de Héctor Cúper: “Gracias por nada”

Universitario confirmó la salida de Héctor Cúper y en redes sociales se conocieron diversos mensajes de los hinchas merengues. En gran medida, muchos están de acuerdo con la decisión de la directiva.

Universitario de Deportes es tendencia ahora mismo en el fútbol peruano. Desde los canales digitales de la institución se acaba de confirmar que Héctor Cúper no continuará al mando del primer equipo ya que junto a la directiva se llegó a un acuerdo para la rescisión del vínculo contractual. En base a dicho escenario es que los hinchas hicieron de las suyas para reaccionar en las redes sociales.

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Fuente: Universitario.

Con un panorama que se mostraba bastante complicado debido a las últimas informaciones que implicaban mucho malestar de los jugadores de Universitario de Deportes con los métodos de Héctor Cúper, además de haberse conocido de algunas reuniones durante los últimos días, el pueblo merengue no se mostró ajeno al caso y prácticamente fueron muy fríos ante la salida del técnico.

“Mucho cartel para hacernos jugar muy mal, gracias por nada“, “Lamentable que con tanto cartel solo nos haya hecho jugar al pelotazo” y “Por rendimiento no había forma de mantener a Cúper. Ojalá el nuevo DT y el plantel consigan el objetivo. Es la última bala del año. De no campeonar hagan purga del plantel sin problemas”; comentaron algunos hinchas acérrimos de la ‘U‘ a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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¿Quién será el nuevo entrenador de Universitario tras el adiós de Héctor Cúper?

Frente a la más reciente noticia de que Héctor Cúper no continuará al mando del primer equipo de Universitario de Deportes, muchos se preguntan quién será el nuevo entrenador ahora que en poco días se viene la reanudación del Torneo Clausura 2026. Si bien todavía no hay una información confirmada de la oficialización del comando técnico, es Piero Alva quien asumirá los entrenamientos por el momento al ser un profesional de la casa y que a la vez tiene mucho conocimiento de la línea de trabaja que emplean en el club.

Fuente: Universitario.

El comunicado oficial de Universitario sobre la salida de Héctor Cúper

El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, tras una reunión sostenida entre la administración y el director técnico Héctor Cuper, se acordó dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo.

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El Club agradece al profesor Héctor Cúper y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en la institución, y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales.

De manera interina, el profesor Piero Alva dirigirá los entrenamientos del primer equipo. En los próximos días, el Club informará oportunamente sobre la designación del nuevo cuerpo técnico.

Fuente: Universitario.

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