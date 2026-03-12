Universitario busca reforzarse con jugador de Sport Huancayo: tiene el visto bueno de Rabanal

Universitario de Deportes continúa trabajando para fortalecer su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada 2026. Según información que ha trascendido, el club ‘crema’ tendría entre sus planes incorporar a un nuevo jugador que actualmente se encuentra en Sport Huancayo, con la intención de sumar experiencia y proyección al equipo.

Esta posible incorporación forma parte de la estrategia de la institución para mantenerse competitiva en la Liga 1 y afrontar los desafíos que se presenten en lo que resta del campeonato.

Universitario interesado en jugador de Sport Huancayo

Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, la dirigencia del club ‘crema’ tiene en la mira a Edu Villar, futbolista que ha despertado especial interés en Javier Rabanal y su cuerpo técnico.

Asimismo, en la ‘U’habrían destacado que Villar encaja perfectamente con el perfil que buscan en la institución, siendo un jugador joven con gran proyección.

“Edu Villar es un jugador que en la ‘U’ han apuntado. Entiendo que a Rabanal le ha gustado en estas primeras fechas. En esa búsqueda de jugadores que le falta a Universitario han encontrado que por proyección y características, encaja perfecto en lo que busca Universitario”, explicó el mencionado comunicador.

¿Ya hubo contacto entre las partes?

Finalmente, Peralta indicó que Universitario de Deportes ya ha iniciado conversaciones con Edu Villar para poder incorporarlo al equipo a mitad de temporada.

“No quiere decir que está listo ni cerca de concretarse, pero han iniciado contacto para sacarlo a mitad de año y pueda llegar a la ‘U’“, sentenció.

DATOS CLAVES

El periodista Gustavo Peralta reveló que Universitario inició contactos para fichar a Edu Villar.

El volante de 21 años es un pedido por proyección del director técnico Javier Rabanal.