José Luis Carranza lanzó duras críticas contra Erick Noriega por el nivel mostrado con la Selección Peruana en los amistosos frente a Chile y Rusia. Aunque el ‘Samurai’ ha tenido actuaciones destacadas en el Brasileirao, aún no logra reflejar ese rendimiento con la ‘bicolor’.

Publicidad

Publicidad

El ‘Puma’ fue contundente al referirse al futbolista del Gremio de Porto Alegre y sostuvo que, para que el equipo crezca, es indispensable contar con referentes capaces de orientar a los más jóvenes.

Erick Noriega durante un partido con Gremio.

Asimismo, el exjugador y emblemático capitán del cuadro ‘crema’ manifestó su inconformidad respecto a la presencia de futbolistas que no cuentan con minutos suficientes en sus clubes. Considera que hay muchos que vienen rindiendo y trabajando con constancia en sus equipos y que deberían recibir la oportunidad de ser convocados.

Publicidad

Publicidad

‘Puma’ Carranza exigió no volver a convocar a Erick Noriega

El ‘Puma’ Carranza no tuvo reparos en dar su opinión y puso en duda el desempeño de Erick Noriega con el combinado nacional. Para el ídolo de Universitario, el volante peruano debería asumir un rol más determinante, considerando la experiencia que ha sumado en Gremio y por consiguiente, en el Brasileirao.

“Hay que quitarnos la venda que hay jugadores que pueden jugar en Europa o Brasil y no dan la talla. Para mí, yo no lo llamo más a Erick Noriega“, señaló de manera contundente el exfutbolista.

ver también ¿Liga de Naciones de Conmebol y Concacaf? Perú podría jugar nuevo torneo en vez de las Eliminatorias para el Mundial 2030

Publicidad

Publicidad

Los números de Erick Noriega en la Selección Peruana

Erick Noriega viene desempeñándose en la Selección Peruana mayormente en la posición de mediocentro defensivo, rol en el que se encarga de la recuperación y la distribución inicial del juego.

Durante la temporada más reciente, el jugador ha tenido presencia en cinco encuentros con la ‘blanquirroja’, acumulando un total de 237 minutos en el campo.

A pesar de su participación constante, todavía no ha logrado convertir goles, por lo que muchos consideran que aún tiene margen para seguir creciendo y afianzarse dentro del esquema del ‘equipo de todos’.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

José Luis Carranza criticó el nivel de Erick Noriega y exigió que el futbolista no sea convocado nuevamente a la Selección Peruana.

Erick Noriega juega actualmente en Gremio de Porto Alegre, equipo que milita en el Brasileirao.

Erick Noriega ha participado en cinco encuentros con la Selección Peruana mayor, acumulando 237 minutos sin anotar goles.

Publicidad