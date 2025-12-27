Sekou Gassama fue presentado en la U y los hinchas explotaron: “Fichajes inútiles”

La espera terminó en Universitario de Deportes y se conoció de forma oficial la llegada de su nuevo delantero para el 2026. Se trata del africano Sekou Gassama, lo que ha generado una ola de críticas de parte de la hinchada en las redes sociales. Pues consideran que no es lo que el club necesitaba en este momento, sino un delantero de mayor nivel.

Publicidad

Publicidad

El aficionado en las redes sociales demostró su molestar al ver esta contratación. Culpando a Álvaro Barco de traer un jugador que no está para el nivel de exigencia que ahora pide el club. Por ese motivo, para muchos está haciendo un mal trabajo. Más aún después de lo que ha pasado con los anteriores atacantes que no lograron funcionar.

Hinchas molestos en redes sociales (Foto: X).

Uno de los problemas que viene arrastrando Universitario es la llegada de un 9 que realmente compita con Alex Valera. Hasta ahora no han encontrado al indicado, ese que pueda generar goles. Todos los extranjeros que han llegado en los últimos años han terminado en la banca de suplentes, siendo duramente criticados y se esperaba que este año pueda ser diferente. Pero la llegada del senegalés ha hecho que se pierda la esperanza.

Publicidad

Publicidad

Si bien hay algunos hinchas que están esperando a verlo en la cancha para recién criticar. Otros ya tienen en la vista a Barco, por lo que están esperando para pedir su salida si sale mal este fichaje. Así que puede llegar a ser una apuesta peligrosa para la directiva, que está comenzando a dejar dudas tras la salida de Jean Ferrari del cargo.

Hinchas molestos con la llegada de Sekou Gassama (Foto: X).

La trayectoria de Sekou Gassama

ver también En Colombia revelan que Universitario preguntó por delantero que quedó libre de Atlético Nacional

Por otro lado, Sekou Gassama es un gran desconocido en el fútbol peruano. Pero ha hecho casi toda su carrera en el fútbol de España, más que todo en el ascenso de este país. En donde ha sabido hacer goles, no obstante no ha sido su mayor virtud en el tiempo.

Publicidad

Publicidad

Si bien nació en España, decidió jugar para Senegal, pero tan solo llegó a estar unos partidos en el equipo Sub 20. Luego ya no volvió a ser convocado, en España ha estado en una gran cantidad de equipos. Entre los que se puede destacar el Almería, Real Valladolid, Valencia Mestalla, Málaga, Racing, entre otros.

Datos Claves