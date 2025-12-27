En Colombia revelan que Universitario preguntó por delantero que quedó libre de Atlético Nacional

Universitario de Deportes sigue trabajando en el mercado de fichajes con vistas a la temporada 2026. La dirección deportiva busca darle las mejores variantes al nuevo entrenador Javier Rabanal. En las últimas horas, se han confirmado algunas renovaciones de contrato, así como la llegada del defensa Caín Fara. Ahora, todo apunta a que habrá novedades en el ataque ‘crema’.

Mientras se busca un competidor para Álex Valera y otro que permita ser opción como acompañante para pelearle el puesto a José ‘Tunche’ Rivera, Universitario evalúa diferentes opciones. En Colombia, se supo que el tricampeón de Perú preguntó por un futbolista que quedó con el pase en su poder recientemente.

Se trata del extremo ecuatoriano Billy Arce, quien ya terminó su vínculo con Atlético Nacional de Medellín y ahora es agente libre. Universitario sondeó fuerte su situación para que se sume al ataque, según informó el periodista Pipe Sierra en Colombia. Este futbolista también habría recibido el interés de dos clubes de la Liga Dimayor.

Billy Arce, sondeado por Universitario (X @PSierraR).

¿Quién es Billy Arce, el delantero por el que preguntó Universitario?

Billy Arce es un atacante, que destaca más por jugar en banda como extremo, aunque también puede jugar como mediapunta. Tiene 27 años y mide 1,77 metros. Tiene experiencia en el fútbol europeo, aunque también cuenta con un largo recorrido por toda Sudamérica.

Se formó en las juveniles de Independiente del Valle, aunque no coincidió para nada con Javier Rabanal. No obstante, puede ser un jugador por el que tenga conocimiento, ya que jugó bastante en Ecuador. Además de IDV, estuvo en Emelec, Barcelona SC y Liga de Quito.

En Europa, lo contrató Brighton a mitad de 2018 por una cifra baja de sólo 800 mil euros. No tuvo mucha continuidad en Inglaterra, por lo que fue a España para jugar en Extremadura, pero nunca se pudo consolidar. Fue así como su etapa en Europa fue bastante efímera y volvió a Ecuador.

Tras su último por Independiente del Valle en 2022, probó suerte en Peñarol. Luego, anduvo por Deportivo Pasto, Once Caldas, Santos de Brasil y su última temporada fue en Atlético Nacional. En este último semestre de 2025 perdió mucho terreno y sólo jugó 408 minutos en 14 partidos (tres titularidades).

Las novedades de Universitario en el mercado de fichajes

Durante los últimos días, hubo varias novedades sobre el mercado de Universitario. Recientemente, han renovado contrato Miguel Vargas, Horacio Calcaterra y Matías Di Benedetto. En tanto, se anunció la llegada de Caín Fara para la defensa. Y, entre las salidas, se confirmó la cesión de Gustavo Dulanto a Sport Boys del Callao.

Todavía no hay un acuerdo definitivo para que Rodrigo Ureña sea nuevo jugador de Millonarios de Colombia. Según algunas fuentes, se aguarda por el entendimiento ante una presunta deuda que tendría la ‘U’ con el chileno. Cuando esto se solucione, será anunciado como nuevo futbolista del conjunto bogotano.

Por supuesto, hay que recordar que Jorge Fossati dejó de ser el entrenador del conjunto crema, quien ya anunció a Javier Rabanal como reemplazante. De cara a lo que viene, el entrenador español aguardará por las próximas caras nuevas tanto en el ataque como en el mediocampo.

