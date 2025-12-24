Sorpresa en el Monumental: Universitario busca fichar a delantero senegalés para competir con Valera

El mercado de fichajes en Universitario de Deportes todavía es bastante austero. Los ‘cremas’ se encuentran en una situación complicada en la búsqueda de refuerzos de nivel. Pero se ha conocido que ya tienen a su 9 para la campaña 2025, alejándose de los futbolistas argentinos que no han estado a la altura. Es así que están viendo de poder traer a un atacante africano.

Este jugador es Sekou Gassama, quien ya tendría conversaciones avanzadas para poder llegar a Ate. Así fue que lo dio a conocer el periodista Enrique Vega en sus redes sociales. Todo indicaría que se vienen horas claves para que se cierre esta operación, del que sería el nuevo 9 para las aspiraciones del cuadro ‘crema en la Liga 1 y Copa Libertadores.

Álvaro Barco en este caso es un gran experto en lo que son futbolistas africanos. Ya ha hecho apuestas que han salido muy bien, como es el caso de Aké Loba, quien hasta ahora es el futbolista más caro que ha salido del fútbol peruano. En la San Martín la rompió tanto, que en México el Monterrey no dudó en pagar la cifra de 7 millones de euros por contratarlo según Transfermarkt.

Hinchas sorprendidos por el posible fichaje de Sekou Gassama

Eso sí, la hinchada no está muy contenta con esta noticia de un posible fichaje a un jugador africano. Varios han puesto el grito en el cielo ya que consideran que podrían aspirar a mucho más. Sobre todo después de temporadas en las que el delantero no ha funcionado para nada bien. Como es el caso de Diego Churín o Diego Dorregaray.

Varios consideran que no es el delantero que hoy necesita el equipo, sobre todo teniendo en cuenta que no ha venido jugando con regularidad. Aparte de ser un jugador que ha estado deambulando por varios equipos sin ser un gran goleador en sus cuadros. Por esa razón es que existe una gran suspicacia sobre lo que significaría esta contratación.

Hinchas molestos con posibilidad de fichaje de Gassama (Foto: X).

¿Qué tal juega Sekou Gassama?

Al ser un jugador desconocido, pasamos a revisar alguna de sus jugadas en Youtube. Acá podemos ver que si algo tiene de positivo es que es bastante acrobático, no solo para celebrar, sino en el campo puede llegar a balones difíciles de controlar. Se le nota un futbolista robusto, que es de muy buen trabajo físico, pero con el balón no es de los mejores a la hora de hacer amages.

Por otro lado, el juego aéreo es algo que también lo caracteriza gracias a su 1,89 metros. Lo que podría ser un arma importante en los balones detenidos, algo que con Jorge Fossati tenían muy bien trabajado. Habrá que ver si con Javier Rabanal logran su misma forma de cobrar este tipo de jugadas.

Datos Claves

Sekou Gassama mantiene conversaciones avanzadas para ser el nuevo delantero de Universitario en 2025.

El atacante africano mide 1,89 metros y destaca por su potencia física y juego aéreo.