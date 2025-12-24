Es tendencia:
“Queda expuesto”: la contundente respuesta de Franco Velazco a Jorge Fossati por presuntas deudas económicas

El administrador de Universitario no se quedó callado y transmitió un mensaje que seguramente no caerá muy bien que digamos para Jorge Fossati.

Por Renato Pérez

Franco Velazco y Jorge Fossati.
Jorge Fossati es parte del pasado de Universitario de Deportes, aunque seguramente el recuerdo no viene el mejor de todos para los hinchas. Luego de que la directiva anuncie un nuevo proceso con Javier Rabanal y de que ya se haya dado la presentación, el uruguayo no se guardó nada al dejar entrever que habrían pendientes de pagos, lo cual no dejó sin respuesta a Franco Velazco.

El administrador de Universitario de Deportes, además de ser uno de los responsables de que finalmente no se ha haya concretado la continuidad de Jorge Fossati en el club, respondió de forma contundente a las palabras de un extrabajador que generó controversia ya que marcó una postura en donde antes de avanzar con otra negociación deberían hacerse cargo de las posibles deudas.

“No vale la pena para ambas partes ponernos a discutir sobre algo que él ha mencionado hoy. Me apena que lo haya mencionado porque le dije que no iba a tocar ese tema públicamente con nadie. Era algo que se iba a manejar de forma privada. Pero bueno, si él ha decidido mencionar algo, es él quien queda expuesto ante los hinchas. Me quedo con el Fossati tricampeón, con quien hemos compartido estos años”; contó Franco Velazco para el medio ‘Fito Palao‘.

¿Realmente Universitario no tiene pensado pagarle un pendiente a Jorge Fossati?

En principio, Franco Velazco se encargó de desmentir que desde la interna de Universitario de Deportes tengan la intención de no pagarle a Jorge Fossati un monto pendiente de dinero. Eso sí, hizo énfasis en que la premisa es totalmente errada ya que se habla más de una falta a una negociación fallida que finalmente no llegó a concretarse, lo cual terminó con la repentina salida del entrenador.

Suena en Universitario y este es el tremendo sueldo que tendrían que pagar por Octavio Rivero

Suena en Universitario y este es el tremendo sueldo que tendrían que pagar por Octavio Rivero

“No es correcto cómo lo está planteando porque podría parecer que hay una suerte de indisposición por parte de la ‘U’. Esto tiene que ver con temas contractuales, una negociación que no llegó a buen puerto. Le comenté que iba a manejar las cosas dentro del ámbito de la confidencialidad y que cualquier tema contractual tenía que manejarlo la gerencia. Le dije que ninguno merecía enfrascarse en una tema económico”; finalizó el administrador de la ‘U‘.

La nueva era de Universitario al mando de Javier Rabanal

Javier Rabanal fue presentado como nuevo entrenador de Universitario de Deportes y se hará cargo del primer equipo por las próximas dos temporadas. El estratega español viene de ser campeón en Independiente del Valle y liderará un proyecto muy interesante que los merengues quieren ejecutar, el cual tiene que ver con el desarrollo y la promoción de sus divisiones inferiores. Es decir, el reto de la ‘U‘ es mayor y más aún cuando tienen en la mira el tetracampeonato.

DATOS CLAVES

  • El administrador Franco Velazco desmintió la falta de disposición de Universitario para pagar a Jorge Fossati.
  • El entrenador Jorge Fossati dejó el club tras no concretar una negociación para su continuidad.
  • El técnico Javier Rabanal liderará el proyecto deportivo de Universitario por las próximas dos temporadas.
Renato Pérez
