El delantero Alex Valera comenzó a vivir el clásico y lanzó una advertencia en la previa del duelo entre Universitario y Alianza Lima, que se jugará en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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El atacante crema fue claro al anticipar un partido de alta intensidad: “Los clásicos son importantes. Alianza Lima viene bien y nosotros también, va a ser un partido muy bonito, fuerte y friccionado”. Una declaración que refleja el ambiente competitivo que ya se empieza a sentir en la previa.

Valera reconoce el buen momento del rival, pero también deja en claro que Universitario llega con argumentos para imponer condiciones en casa. En ese contexto, el delantero asume que será un duelo donde el choque físico y la intensidad marcarán el ritmo del encuentro por el Torneo Apertura.

El clásico peruano no solo representa tres puntos, sino también un golpe anímico clave en la pelea por el Apertura. Por eso, ambos equipos llegan con la necesidad de ganar y consolidar su candidatura al título.

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Alex Valera entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

El clásico entre Universitario vs. Alianza se juega en el Monumental

Además, jugar en el Monumental le da un plus a Universitario, que buscará hacerse fuerte con su gente y trasladar esa presión a un Alianza Lima que tendrá que responder en condición de visitante.

ver también La dura sanción que podría recibir Universitario para el clásico contra Alianza Lima por insulto racista

Con este escenario, las palabras de Valera no hacen más que elevar la temperatura de un clásico que promete emociones, tensión y un alto nivel de competitividad desde el primer minuto. Alex Valera enfrentó a Alianza Lima en 11 ocasiones, ganó 2, perdió 4 y empató 5. También registra 2 goles y 4 amarillas.

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El plantel de Universitario entrenándose. (Foto: Universitario)

¿En qué fecha será el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima será válido por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal se verá el clásico peruano entre Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se podrá ver por la señal exclusiva de L1 MAX, que se transmite por los canales Movistar Deportes, Claro, DGO y Bestcable.

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Datos claves

Alex Valera enfrentó a Alianza Lima 11 veces, con 2 victorias y 2 goles.

El clásico se jugará en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Apertura.

Universitario y Alianza Lima disputarán el encuentro durante el Torneo Apertura Liga 1 2026.

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